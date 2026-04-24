В Бурятии пожарные освободили палец 8-летнего ребенка

В Заиграевском районе Бурятии восьмилетний мальчик во время игры засунул палец в массивную гайку. Ситуация осложнялась тем, что крепежное изделие было приварено к металлической трубе.

На место пришлось вызывать огнеборцев 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ. Они сменили тяжелые пожарные рукава на «ювелирный» инструмент, чтобы вызволить ребенка.

Операция прошла успешна – мальчугана избавили от массивного «кольца».

Ранее «Номер один» сообщал, как улан-удэнские спасатели помогли юноше, застрявшему в окне на третьем этаже. Он просунул руку в решетку.