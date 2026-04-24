В Бурятии туристические объекты обяжут быть доступными для инвалидов

Вчера на сессии депутаты Хурала Бурятии приняли поправки в республиканский закон о туризме. Изменений два, и оба важные: туристическая инфраструктура должна стать доступной для инвалидов, а сельский туризм официально распространили на винодельческие хозяйства.Первое и, наверное, главное - доступная среда. Раньше в законе было понятие «государственное регулирование туризма», но без конкретики про инвалидов. Теперь туда добавят обеспечение доступности туристических услуг и объектов для людей с ограниченными возможностями. Это касается и гостиниц, и турбаз, и экскурсионных маршрутов.Авторы законопроекта объясняют: это нужно не только для обычных туристов с инвалидностью. Отдельная и очень важная категория - участники СВО, которые получили ранения и теперь передвигаются с трудом.«При таких физических ограничениях по возвращению в мирную жизнь нашим участникам СВО необходимо обеспечить доступность к туристским ресурсам, в том числе для прохождения реабилитации», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Для новых объектов их будут применять сразу, а для уже работающих - в момент капремонта или реконструкции.Второе изменение касается сельского туризма. Раньше под это понятие попадали фермы, агроусадьбы, деревенские гостевые дома. Теперь к ним официально добавили «винодельческие хозяйства». Виноградарство и виноделие в последние годы активно развиваются по всей стране, и люди едут туда не только пробовать вино, но и посмотреть на производство, погулять по виноградникам. Федеральный закон разрешил использовать сельхозземли для таких туров - Бурятия просто привела свой закон в соответствие.