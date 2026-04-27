Общество 27.04.2026 в 10:05

В Бурятии выбрали «Учителя года-2026»

В финале конкурса участвовали 28 педагогов
Текст: Карина Перова
Фото: минобрнауки Бурятии

В Бальном зале БГУ 24 апреля состоялась торжественная церемония закрытия XXXI республиканского конкурса «Учитель года Бурятии-2026». На мероприятии наградили победителей и призеров. В финале выступили 28 педагогов из разных районов региона и города Улан-Удэ.

Абсолютным победителем конкурса стал учитель технологии СОШ № 8 Улан-Удэ Жаргал Гомбожапов. Мужчине вручили диплом, серебряную статуэтку, ленту победителя и сертификат на 300 тысяч рублей. Кроме того, педагог представит Бурятию на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» (6+).

«Я – учитель в третьем поколении. Моя бабушка посвятила школе много лет, и именно она когда-то сказала мне: «Жаргал, тебе нужно идти в педагогику». Тогда я ещё сомневался. После университета я не сразу пришёл в школу – решил попробовать себя в других сферах, набраться жизненного опыта. И только в 29 лет переступил порог класса уже осознанно. Теперь я точно знаю: это моё. Победа на республиканском конкурсе – огромная честь и ответственность. Обещаю достойно представить Бурятию на всероссийском этапе и доказать, что наши учителя – одни из лучших в стране», - поделился Жаргал Гомбожапов.

Пятерка победителей конкурса также включает:

  • Эмму Тугутову (учитель начальных классов, Гусиноозёрская гимназия, Селенгинский район);

  • Карину Бархатову (учитель физкультуры, Нижнеангарская СОШ №1, Северо-Байкальский район);

  • Юлию Гармаеву (учитель английского языка, Кяхтинская СОШ №2);

  • Андрея Арефьева (учитель физики, филиал Нижнесаянтуйской СОШ, Тарбагатайский район).

«Лауреатами конкурса стали 10 педагогов, ещё 13 участников получили специальные призы в различных номинациях, включая «За стойкость и оптимизм», «За педагогический поиск», «Методическую находку», «Цифровое мастерство» и «Учитель-практик», - добавили в минобрнауки Бурятии.

