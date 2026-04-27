Сельская проверка полиции в Бурятии закончилась уголовкой

В Баргузинском районе Бурятии тест на скорость спецслужб обернулся для местного жителя уголовным делом. Сельчанин решил проверить на сколько слаженно и быстро работает полиция, но вышло так, что теперь проверяют его самого.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель села Баянгол позвонил по номеру 112 и сообщил, что за ним гонится неизвестный с ножом. Но на этом экспериментатор не остановился, следом заявив диспетчеру об угрозе совершения террористического акта в своем автомобиле.

На место немедленно прибыли сотрудники полиции, но после проверки никаких угроз и подозрительных предметов не обнаружили. Следом быстро вычислили и звонившего. Им оказался 38-летний ранее судимый житель села, которому его шутка теперь может выйти «боком».

- На допросе мужчина признался, что ему просто стало интересно, как быстро отреагируют спецслужбы. О заведомо ложном сообщении об акте терроризма на него заведено уголовное дело, - сообщили в полиции республики.

Фото: Номер один