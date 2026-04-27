Сотрудница УФСИН из Бурятии стала золотой медалисткой по самбо

Сотрудница УФСИН из Бурятии стала золотой медалисткой чемпионата России по самбо и боевому самбо. Соревнования проходили с 26 по 28 апреля в Перми и собрали сильнейших спортсменов из всех уголков страны.

В турнире приняли участие как мужчины, так и женщины — сотрудники уголовно-исполнительной системы. Спортсмены боролись за медали в двух дисциплинах: спортивное и боевое самбо.

В весовой категории до 54 кг не было равных Ульяне Фирсовой. Она уверенно заняла первое место, подтвердив свой высокий класс и отличную подготовку.

- Такие победы является результатом дисциплины и упорных тренировок, а также важный этап на пути к международным стартам. Победа на чемпионате ФСИН России – это значимый шаг в подготовке к предстоящему чемпионату мира. Поздравляем Ульяну и её тренерский штаб с блестящим результатом, - сообщил министр спорта республики Иван Козырев.

