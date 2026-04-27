Спорт 27.04.2026 в 10:31

Сотрудница УФСИН из Бурятии стала золотой медалисткой по самбо

Чемпионка ФСИН России прошел в Перми
Текст: Елена Кокорина
Сотрудница УФСИН из Бурятии стала золотой медалисткой чемпионата России по самбо и боевому самбо. Соревнования проходили с 26 по 28 апреля в Перми и собрали сильнейших спортсменов из всех уголков страны.

В турнире приняли участие как мужчины, так и женщины — сотрудники уголовно-исполнительной системы. Спортсмены боролись за медали в двух дисциплинах: спортивное и боевое самбо.

В весовой категории до 54 кг не было равных Ульяне Фирсовой. Она уверенно заняла первое место, подтвердив свой высокий класс и отличную подготовку.

- Такие победы является результатом дисциплины и упорных тренировок, а также важный этап на пути к международным стартам. Победа на чемпионате ФСИН России – это значимый шаг в подготовке к предстоящему чемпионату мира. Поздравляем Ульяну и её тренерский штаб с блестящим результатом, - сообщил министр спорта республики Иван Козырев.

Фото: минспорт РБ

Все новости

В Бурятии определен новый потенциальный инвестор-застройщик ЖК «Мегаполис»
27.04.2026 в 10:55
Жителя Бурятии оштрафовали за убитую косулю
27.04.2026 в 10:40
Появились новые подробности гибели альпинистов в горах Бурятии
27.04.2026 в 10:31
Сотрудница УФСИН из Бурятии стала золотой медалисткой по самбо
27.04.2026 в 10:31
В Улан-Удэ вновь обследуют пассажиропоток
27.04.2026 в 10:28
В Бурятии мотоциклист погиб, наехав на камень
27.04.2026 в 10:19
Сельская проверка полиции в Бурятии закончилась уголовкой
27.04.2026 в 10:08
В Бурятии выбрали «Учителя года-2026»
27.04.2026 в 10:05
Бодибилдер из Бурятии стала чемпионкой России
27.04.2026 в 09:35
Поход в бар обернулся для улан-удэнца мордобитием и потерей миллиона
27.04.2026 в 09:34
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
Бодибилдер из Бурятии стала чемпионкой России
Соревнования проходили в Москве
27.04.2026 в 09:35
Самбисты Бурятии завоевали шесть медалей на всероссийском турнире
Соревнования проходили в Красноярске
27.04.2026 в 09:03
Боксер из Бурятии выбила себе место в финале международного турнира
Соревнования проходят в Хабаровске
24.04.2026 в 16:51
Бурятские ушуисты покорили Москву, завоевав 43 медали
Спортсмены выступили на турнире «Московские звёзды ушу — 2026»
24.04.2026 в 09:36
