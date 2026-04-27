Происшествия 27.04.2026 в 10:31
Появились новые подробности гибели альпинистов в горах Бурятии
Никто из группы альпинистов не ожидал схода лавины в районе Мунку-Сардык
Текст: Иван Иванов
Выживший участник из группы альпинистов, которая попала под лавину на горе Мунку-Сардык, рассказал подробности происшествия журналистам. Как сообщает «Известия», восхождение не было частью официальных сборов — участники собрались как любители.
По словам мужчины, группа двигалась по маршруту в штатном режиме, когда внезапно перед ними сошла лавина. В результате трагедии погибли четыре человека, включая гида. Выживший мужчина отметил, что перед выходом опытный инструктор оценил обстановку, и никаких признаков опасности не наблюдалось. Однако, погодные условия могли сыграть роль: после холодного периода резко потеплело, что, возможно, спровоцировало сход лавины.
Адвокат туроператора Дмитрий Печкин ранее подчеркивал, что в группе не было новичков: все участники имели опыт восхождений, включая Эльбрус, Казбек, Килиманджаро и Пик Ленина. По его словам, альпинисты совершали радиальный выход на относительно несложную вершину в рамках акклиматизации.
Напомним, происшествие случилось 24 апреля на перевале 26-го Партсъезда при восхождении на пик Конституции. Группа из семи человек попала под лавину. В тот же день выжившие были осмотрены медиками: одного госпитализировали, двоих отпустили на амбулаторное лечение.
Спасательные работы продолжаются: на данный момент обнаружены тела нескольких погибших, поиски еще одного туриста не завершены. Ранее в этом же районе произошла еще одна трагедия — погибли трое туристов из Красноярска. После двух происшествий район Мунку-Сардык закрыт для посещения до 29 апреля.
