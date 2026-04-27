Жителя Бурятии оштрафовали за убитую косулю

В феврале 2025 года инспекторы Бурприроднадзора в охотничьих угодьях в местности Бэрхэ-Дабан обнаружили браконьера. В машине у него лежала разделанная туша косули.

Мужчина приехал на охоту в Селенгинский район на машине «Тойота Корола». В машине у него было охотничье ружье марки Tikka N3 Lite WS калибра 30-06 2012 года выпуска. А также туша косули сибирской, разделанной на части.

А вот разрешения на добычу охотничьих ресурсов и охотничьего билета у мужчины не было.

Мировой суд привлек браконьера к административной ответственности за осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, и назначил ему наказание в виде лишения права осуществлять охоту сроком на 1 год с конфискацией в доход государства охотничьего оружия, патронов и туши косули. Также Бурприроднадзор требовал возместить ущерб, нанесенный животному миру в сумме 120 тысяч рублей.

Возмещать ущерб браконьер не собирался, поэтому на него подали заявление в Октябрьский районный суд.

В суде мужчина утверждал, что ни на кого не охотился и косулю не убивал, а в машине у него было мясо дикой козы, которое ему подарил знакомый за помощь в ремонте машины. Автомобиль, якобы, сломался в лесу. Карабин в машине, по его словам, оказался случайно – он вез его на ремонт.

Свидетель в суде рассказал, что он получил в виде вознаграждения за оказанные им услуги мешок мяса домашней козы, после чего поехал за дровами в лес, но по дороге произошла поломка его автомобиля. Его знакомый откликнулся на его просьбу помочь и через какое-то время привез ему необходимую деталь. Он в свою очередь отблагодарил его указанным мясом, после чего они разъехались.

Однако суд этим сказкам не поверил и постановил удовлетворить исковое заявление Бурприроднадзора. В итоге с браконьера взыскали 120 тысяч рублей.





