Общество 27.04.2026 в 10:28

В Улан-Удэ вновь обследуют пассажиропоток

По итогам работы будут разработаны рекомендации по корректировке маршрутной сети
Текст: Петр Санжиев
Завтра в трамваях и автобусах, которые перевозят пассажиров, появятся учетчики от пермского Агентства дорожной информации «Радар». Их будет 110 и у каждого будет специальный бейдж.

В течение вторника, среды и субботы они будут ездить весь день и подсчитывать количество входящих и выходящих. Например, в трамваях будут ездить с 6 часов утра до 23 часов вечера. Об этом сообщили на пресс-конференции представители мэрии и «Радара».

По правилам такое обследование должно проводиться раз в пять лет. Последний раз в столице Бурятии оно прошло в 2021 году. К 30 октября «Радар» должен представить отчетную работу и начнется процесс ее приемки городскими властями. Отчет будет содержать сценарии развития, рекомендации и другую информацию.

Из тех рекомендаций, которые «Радар» разработал в 2021 году, часть была реализована. Но сейчас положение изменилось. Город застраивается, у муниципальных транспортных предприятий выросло количество транспортных средств, ряд маршрутов отменен и т. д. Нужно изучить изменившуюся реальность, в том числе с расчетом на будущий ввод в эксплуатацию Третьего моста через реку Уду.

