В Бурятии мотоциклист погиб, наехав на камень

Сегодня около двух часов ночи в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии в ДТП погиб 57-летний мотоциклист.

Предварительно, мужчина, двигаясь по улице Октябрьская на мотоцикле «Днепр», не справился с управлением, наехал на камень и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте.

В ГАИ республики отметили, что у погибшего не было водительского удостоверения. Также он ехал без защитного шлема.

По факту аварии проводится проверка.