27.04.2026 в 10:19
В Бурятии мотоциклист погиб, наехав на камень
Мужчина был без шлема
Текст: Карина Перова
Сегодня около двух часов ночи в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии в ДТП погиб 57-летний мотоциклист.
Предварительно, мужчина, двигаясь по улице Октябрьская на мотоцикле «Днепр», не справился с управлением, наехал на камень и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте.
В ГАИ республики отметили, что у погибшего не было водительского удостоверения. Также он ехал без защитного шлема.
По факту аварии проводится проверка.
