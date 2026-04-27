Происшествия 27.04.2026 в 10:19

В Бурятии мотоциклист погиб, наехав на камень

Мужчина был без шлема
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: ГАИ Бурятии

Сегодня около двух часов ночи в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии в ДТП погиб 57-летний мотоциклист.

Предварительно, мужчина, двигаясь по улице Октябрьская на мотоцикле «Днепр», не справился с управлением, наехал на камень и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте.

В ГАИ республики отметили, что у погибшего не было водительского удостоверения. Также он ехал без защитного шлема.

По факту аварии проводится проверка.

Теги
смертельное ДТП ГАИ

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru