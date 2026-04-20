На предприятии в Бурятии бригадир украл 600 литров дизеля

В Бурятии полицейские Мухоршибирского района завершили расследование кражи 600 литров дизельного топлива на одном из местных предприятий. Причастным к этому нехитрому делу оказался местный и ранее не судимый бригадир.

По предварительным данным, днём на производственной площадке произошла утечка дизеля из цистерны и часть горючего попала на грунт. Бригадир предприятия собрал около 600 литров топлива в три бочки и попросил коллег помочь с их перевозкой.

Ёмкости они перевезли на тележке по железнодорожным путям и спрятали в укромном месте на территории предприятия. Однако сотрудники охраны обнаружили их и сообщили об этом в полицию.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - 31‑летнего бригадира предприятия. Мужчина признался, что планировал использовать похищенное топливо для личных нужд. Ущерб составил более 38 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

