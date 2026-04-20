С улиц Улан-Удэ вывезли 460 кубометров мусора

Месячник чистоты в самом разгаре, жители Улан-Удэ убираются на общественных территориях и собирают весь мусор в мешки. Сотрудники Комбината по благоустройству стараются оперативно вывезти их на полигон и на сегодня Комбинат сдал уже 460 кубометров мусора.

- Впереди, 25 апреля, общегородской субботник. В этот день на полигоне ТБО по адресу урочище Березняк, 1 с. Нижний Саянтуй, Тарбагатайского района пройдет бесплатный прием мусора от населения. Объем не более трех кубометров из одних рук. Можно будет сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы, кроме строительного мусора. Время работы с 8 утра до 19 часов, - рассказали в мэрии города.

