Дворец детского творчества Улан-Удэ вошел в число лучших организаций России

Городской Дворец детского (юношеского) творчества города Улан-Удэ (ГДДЮТ) стал лауреатом всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2026» в номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей – 2026».

Торжественное награждение победителей состоялось в Санкт-Петербурге в рамках VIII Всероссийского педагогического съезда «Моя страна», который проходил с 15 по 18 апреля. Примечательно, что в этом году ГДДЮТ отмечает 90-летие.

«Эта высокая оценка нашей общей работы особенно ценна в юбилейный 90-й год Дворца! За наградой – ежедневный труд коллектива, родителей и наших талантливых воспитанников. Спасибо каждому за вклад! Мы не останавливаемся – впереди новые проекты и высоты», - прокомментировали в учреждении.

На пленуме «Дополнительное образование детей: что изменится и что уже изменилось?» от Дворца выступила заместитель директора по научно-методической работе Бадма-Ханда Бадмаева с докладом «Сохранение родного языка через творчество».