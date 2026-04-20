Культура 20.04.2026 в 13:50

Дворец детского творчества Улан-Удэ вошел в число лучших организаций России

Учреждение стало лауреатом всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2026»
Текст: Карина Перова
Фото: Городской Дворец детского (юношеского) творчества Улан-Удэ

Городской Дворец детского (юношеского) творчества города Улан-Удэ (ГДДЮТ) стал лауреатом всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2026» в номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей – 2026».

Торжественное награждение победителей состоялось в Санкт-Петербурге в рамках VIII Всероссийского педагогического съезда «Моя страна», который проходил с 15 по 18 апреля. Примечательно, что в этом году ГДДЮТ отмечает 90-летие.

«Эта высокая оценка нашей общей работы особенно ценна в юбилейный 90-й год Дворца! За наградой – ежедневный труд коллектива, родителей и наших талантливых воспитанников. Спасибо каждому за вклад! Мы не останавливаемся – впереди новые проекты и высоты», - прокомментировали в учреждении.

На пленуме «Дополнительное образование детей: что изменится и что уже изменилось?» от Дворца выступила заместитель директора по научно-методической работе Бадма-Ханда Бадмаева с докладом «Сохранение родного языка через творчество».

Ансамбль из Бурятии выиграл 2 миллиона рублей
Успехов добился коллектив из Кижинги
20.04.2026 в 09:42
Еще один уроженец Бурятии спел на шоу Андрея Малахова
Свою мечту исполнил Сергей Бураченков
16.04.2026 в 09:30
Музыкант из Бурятии получил платиновый диск за «Луну»
Сингл набрал 25 миллионов прослушиваний на разных цифровых площадках
09.04.2026 в 13:37
Энциклопедия о Бурятии вышла в свет
Детское издание создано на русском и бурятском языках 
07.04.2026 в 17:06
