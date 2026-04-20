Общество 20.04.2026 в 13:38
В Улан-Удэ за неделю поймали 11 нелегальных торговцев цветами
Они активизировались в преддверии Родительского дня
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ в преддверии Родительского дня на кладбищах и прилегающих территориях вновь активизировались нелегальные торговцы цветами. За последнюю неделю сотрудники комитета муниципального контроля выявили 11 нарушений и составили протоколы.
По словам специалистов, количество точек несанкционированной торговли только увеличивается. За это предусмотрены штрафы:
-
на граждан: от 1 до 5 тыс. рублей;
-
на должностных лиц: от 5 до 10 тыс. рублей;
-
на юрлиц: от 15 до 30 тыс. рублей.