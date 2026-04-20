Сборная Бурятии завоевала 22 медали на чемпионате ДФО по стрельбе
В Улан-Удэ завершился чемпионат ДФО по практической стрельбе. С 16 по 20 апреля на полигоне Росгвардии за медали боролись около 60 спортсменов, и сборная Бурятии стала лидером турнира.
В соревнованиях приняли участие около 60 сильнейших стрелков Дальнего Востока. По итогам чемпионата сборная Бурятии завоевала 22 медали в личном зачёте, а сразу 11 спортсменов выполнили норматив кандидата в мастера спорта.
В минспорта республики поздравили спортсменов с отличным выступлением и сообщили результаты соревнований.
Личный зачёт
OPN – пистолет открытый
Арья Шожоев (золото)
Егор Шаломенцев (серебро)
Сергей Речков (бронза)
STD – пистолет стандартный
Айдар Дуанбаев (золото)
Иосиф Болотов (серебро)
Александр Власов (бронза)
PRD – пистолет серийный
Эрдэм Цыденжапов (серебро)
Артём Степанов (бронза)
PRDO – пистолет серийный оптический
Константин Цыреторов (золото)
Сергей Хлёсткин (серебро)
Станислав Шишулькин (бронза)
CLS – пистолет классический (женщины)
Елизавета Балдакова (серебро)
Ольга Трофимова (бронза)
Дуэльная стрельба
STD – пистолет стандартный
Михаил Дондуков (золото)
Айдар Дуанбаев (серебро)
Родион Фролов (бронза)
OPN – пистолет открытый
Аркадий Евсюков (золото)
Сергей Речков (серебро)
Егор Шаломенцев (бронза)
PRDO – пистолет серийный оптический
Константин Цыреторов (золото)
Сергей Хлёсткин (серебро)
Сергей Тулуев (бронза)
Фото: минспорта