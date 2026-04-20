Спорт 20.04.2026 в 14:28

Сборная Бурятии завоевала 22 медали на чемпионате ДФО по стрельбе

Республика стала лидером турнира
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ завершился чемпионат ДФО по практической стрельбе. С 16 по 20 апреля на полигоне Росгвардии за медали боролись около 60 спортсменов, и сборная Бурятии стала лидером турнира.

В соревнованиях приняли участие около 60 сильнейших стрелков Дальнего Востока. По итогам чемпионата сборная Бурятии завоевала 22 медали в личном зачёте, а сразу 11 спортсменов выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

В минспорта республики поздравили спортсменов с отличным выступлением и сообщили результаты соревнований.

Личный зачёт

OPN – пистолет открытый

Арья Шожоев (золото)

Егор Шаломенцев (серебро)

Сергей Речков (бронза)

 

STD – пистолет стандартный

Айдар Дуанбаев (золото)

Иосиф Болотов (серебро)

Александр Власов (бронза)

 

PRD – пистолет серийный

Эрдэм Цыденжапов (серебро)

Артём Степанов (бронза)

 

PRDO – пистолет серийный оптический

Константин Цыреторов (золото)

Сергей Хлёсткин (серебро)

Станислав Шишулькин (бронза)

 

CLS – пистолет классический (женщины)

Елизавета Балдакова (серебро)

Ольга Трофимова (бронза)

 

Дуэльная стрельба

 

STD – пистолет стандартный

Михаил Дондуков (золото)

Айдар Дуанбаев (серебро)

Родион Фролов (бронза)

 

OPN – пистолет открытый

Аркадий Евсюков (золото)

Сергей Речков (серебро)

Егор Шаломенцев (бронза)

 

PRDO – пистолет серийный оптический

Константин Цыреторов (золото)

Сергей Хлёсткин (серебро)

Сергей Тулуев (бронза)

 

Фото: минспорта

