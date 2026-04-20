У золотодобытчика в Бурятии забрали всю технику и драгметаллы

В Бурятии у предпринимателя-золотодобытчика конфисковали всю технику. В начале года суд вынес ему приговор, назначив условный срок и штраф, но вот технику не конфисковал. Прокуратура исправила эту ситуацию и помогла обратить имущество в доход государства.

Баунтовский районный суд в феврале 2026 года вынес приговор руководителю коммерческой организации, признав его виновным в незаконном хранении драгметаллов в крупном размере, назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 250 тысяч рублей.

- Как оказалось, мужчина незаконно хранил 389,17 г золота и 85,19 г серебра на сумму свыше 3,8 млн рублей. Драгметаллы были обращены в доход государства. Однако суд не конфисковал спецтехнику, с помощью которой велась добыча. По апелляционному представлению прокурора Верховный суд республики исправил это упущение, - рассказали в прокуратуре республики.

В итоге в собственность государства были обращены: экскаватор «Kobelko», гусеничный промышленный транспорт «T-170» (в разобранном виде), бульдозер «Shantui» (в разобранном виде) и устройство для промывки золотоносных песков «вашгерд».

