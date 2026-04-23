Магазинам в центре Улан-Удэ грозит разорение

Кардинальная реконструкция пешеходной улицы Арбат в Улан-Удэ, начавшаяся в апреле, по замыслу чиновников, должна улучшить состояние главной туристической достопримечательности города к 2027 году. Однако, как и любая стройка, она вызвала неудобства, будем надеяться, что временные. И привела к значительному спаду посещаемости магазинов, расположенных на ней. Владельцы отмечают, что поток покупателей сократился как минимум вдвое. Если раньше люди спокойно прогуливались по Арбату и заглядывали в торговые точки, то теперь они стараются как можно быстрее миновать строительные ограждения, не проявляя интереса к представленным товарам. Такая ситуация резко снизила доходы магазинов на Арбате.- Раньше здесь кипела жизнь, — жалуется владелица одного из магазинов одежды на Арбате. - Люди неторопливо прогуливались, заходили в кафе, потом к нам. А теперь они просто спешат, бегут по этой перегороженной и разбитой улице. Даже не задерживаются, не заглядывают. Трафик у нас в апреле обвалился вдвое, продаж практически нет. И это на фоне того, что и до этого мы ежегодно теряли клиентов, ведь людей на улице в последние годы становится все меньше. Сейчас же ситуация, можно сказать, катастрофическая.По ее словам, накапливать убытки дальше она не может.- Аренда, зарплата сотрудникам, налоги, расчеты с поставщиками – все это тяжким бременем ложится на наши плечи. Мы старались, искали новые подходы, меняли ассортимент, но особого результата нет. Скорее всего, будем закрываться, – говорит бизнесвумен.Предприниматель отмечает, что реконструкция Арбата продлится как минимум до 2027 года, и все это время торговать в убыток - это шаг к банкротству. Поэтому проще распродать все остатки, уволить продавцов и закрыть ИП, чтобы не попасть в финансовую яму.Общая картина офлайн-торговли одеждой и обувью в Улан-Удэ вызывает серьезные опасения. В сегменте детских товаров уже произошел ряд закрытий: универмаг детской одежды Orby и магазин российского бренда Modis прекратили свою работу в ТРЦ «Пионер», а обувной магазин Zenden ушел из ТРЦ «Форум». Эти случаи отражают общую тенденцию к сокращению присутствия ретейлеров на рынке, что подтверждается сообщениями «Известий» об оптимизации сетей других отечественных компаний, таких как Gloria Jeans. Которая, по данным «Известий», планирует закрыть 150 торговых точек в регионах в 2026 году в рамках оптимизации сети. В Улан-Удэ функционируют три магазина этого бренда. По данным Retail.ru, в 2026 году общее количество магазинов одежды в России сократилось на 4,7%, а к концу года прогнозы сулят закрытие от 15% до 40% точек.Отток игроков с fashion-рынка ускорился, а новые бренды практически не появляются. Эксперты связывают этот кризис с комплексом факторов, включая высокие арендные ставки, удорожание логистики, влияние ключевой ставки и падение трафика в торговых центрах.Особо уязвимым оказался сегмент детских товаров, что связано с демографическими проблемами.По мнению улан-удэнского экономиста Анатолия Думнова, причиной активизации закрытий магазинов в этом году может быть резкий рост налогооблагаемой базы. Многие, ранее работавшие по упрощенной системе налогообложения (УСН), были вынуждены перейти на общую систему, что значительно увеличило их затраты. Перспективы в таких условиях видятся лишь у небольших бутиков, которые смогут поддерживать оборот до 15 млн рублей, оставаясь на льготном налоговом режиме.- В условиях неопределенности владельцам бизнеса в сфере одежды необходимо тщательно оценить свои перспективы на ближайшие год-два, готовясь работать в условиях низкой прибыли. Если же перспективы торговли в конкретном месте в 2026 - 2027 годах будут оценены как крайне неблагоприятные, учитывая нисходящую динамику последних месяцев, то можно зафиксировать убытки и заняться чем-то другим, - сообщил он.А пока потрепанный экономическим кризисом малый бизнес активно перемещается из перекопанного центра города, где падение трафика становится критическим, в крупные супермаркеты и торговые центры, расположенные преимущественно в спальных районах Улан-Удэ. И где жизнь офлайн-торговли пока теплится.Тем не менее часть предпринимателей полагает, что после кардинальной реконструкции пешеходной улицы центр города станет своего рода якорем для привлечения туристов. Как это часто бывает, когда историческая часть города после кардинального благоустройства становится весьма популярным местом для горожан и туристов. Будем надеяться, что и у нас строительство не затянется и в намеченные сроки в Улан-Удэ появится место, куда захочется приходить почаще. Что развернет также и покупательский трафик - ведь там, где люди, всегда будут и неплохие продажи.