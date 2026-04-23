За четыре спиленные березы житель Бурятии расстался с трактором

В Бичурском районе Бурятии суд признал местного жителя виновным в незаконной рубке деревьев. Мужчина срубил четыре берёзы, за что его приговорили к обязательным работам, а трактор «МТЗ-82» конфисковали в доход государства.

Несмотря на то, что в последние годы в Бурятии число подобных нарушений снижается, в лесничестве напоминают, что за самовольную вырубку деревьев грозит не только штраф, но и уголовная ответственность.

- Для борьбы с незаконными рубками лесники и полиция проводят ежедневные рейды, используют современные технологии: фотоловушки, беспилотники с тепловизорами, спутниковые маячки и онлайн-космомониторинг. Это позволяет быстро выявлять нарушения и привлекать виновных к ответственности.

