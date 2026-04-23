Общество 23.04.2026 в 11:27

Арадай Хуралай сесси ажалаа эхилбэ

Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: «Номер один»
Буряад Уласай Арадай Хуралай 7-дохи зарлалай 17-дохи сесси мүнөөдэр үнгэржэ байна. Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов сессиин пленарна зүблөө хүтэлбэрилнэ. 56 hунгамал сессидэ хабаадана. Мүнөөдэрэй повестка соо 47 асуудал оруулагданхай. Тэдэнэй гушан хоерынь хуулиин проектнууд, арбан табаниинь-тогтоолнуудай түсэлнүүд. 

Сессиин урда шагналнууд барюулагдаа. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Арадай Хуралай таhагай мэргэжэлтэн Татьяна Дамдиновада улас түрын хуули тогтоолгын ба дээдын хуралтай гүрэнэй журамай хүгжэлтэдэ хубитаяа оруулһанайнь түлөө Арадай Хуралай Хүндэлэлэй Грамота барюулаа. Оросой Холбооной оборонын яаманай медаляар Арадай Хуралай hунгамал Иннокентий Вахрамеев шагнагдаба. 
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
