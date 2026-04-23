Общество 23.04.2026 в 11:27
Арадай Хуралай сесси ажалаа эхилбэ
Буряад Уласай Арадай Хуралай 7-дохи зарлалай 17-дохи сесси мүнөөдэр үнгэржэ байна. Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов сессиин пленарна зүблөө хүтэлбэрилнэ. 56 hунгамал сессидэ хабаадана. Мүнөөдэрэй повестка соо 47 асуудал оруулагданхай. Тэдэнэй гушан хоерынь хуулиин проектнууд, арбан табаниинь-тогтоолнуудай түсэлнүүд.
Сессиин урда шагналнууд барюулагдаа. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Арадай Хуралай таhагай мэргэжэлтэн Татьяна Дамдиновада улас түрын хуули тогтоолгын ба дээдын хуралтай гүрэнэй журамай хүгжэлтэдэ хубитаяа оруулһанайнь түлөө Арадай Хуралай Хүндэлэлэй Грамота барюулаа. Оросой Холбооной оборонын яаманай медаляар Арадай Хуралай hунгамал Иннокентий Вахрамеев шагнагдаба.
