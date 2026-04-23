Экономика и бизнес 23.04.2026 в 10:48

ВСЖД участвует в выставке Baikal Travel Mart

Железнодорожники представляют объекты туристской инфраструктуры магистрали
Текст: Иван Иванов
Фото: company.rzd.ru
Восточно-Сибирская железная дорога принимает участие в международной туристической выставке Baikal Travel Mart 2026 (0+), которая проходит в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
 
Железнодорожники представят посетителям объекты отдыха и оздоровления ВСЖД, рассчитанные в том числе на иностранных гостей: турбазы, санатории-профилактории и детские оздоровительные лагеря, расположенные в Бурятии и Иркутской области. А также расскажут об экскурсионных маршрутах Кругобайкальской железной дороги.

Отметим, что за первые три месяца 2026 года на базах отдыха и в санаториях-профилакториях ВСЖД отдохнули и поправили свое здоровье почти 2 тысячи человек.

Выставка проходит 23 апреля в гостинице «Бурятия» (конференц-зал «Гранд Бурятия», 2 этаж). Номер павильона Восточно-Сибирской железной дороги – 13.
ВСЖД выставка

