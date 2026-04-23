23.04.2026 в 11:17

В правительстве Бурятии назначили замминистра экономики и замруководителя РАДМ

Должности заняли Денис Хулукшинов и Олег Бурмистров
Текст: Карина Перова
Фото: правительство Бурятии

В правительстве Бурятии назначили замминистра экономики – председателя комитета макропрогнозирования и замруководителя Республиканского агентства по делам молодежи (РАДМ) – начальника отдела развития добровольческой деятельности и патриотического воспитания.

Должности заняли выпускник программы подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский 2030» Денис Хулукшинов и ветеран СВО, участник программы «Патриоты Бурятии» Олег Бурмистров. Подписаны соответствующие постановления.

В 2014 году Денис Хулукшинов окончил Российский университет дружбы народов по специальности «Финансы и кредит» с отличием, получив квалификацию «Экономист». В 2017 году прошёл программу Mini-MBA Professional в Сити бизнес скул, где получил диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Управление и экономика современного предприятия. Управление финансами» с квалификацией «Менеджмент».

В 2018 году завершил очную аспирантуру РУДН по направлению «Экономика», получив квалификацию «Исследователь. Преподаватель-исследователь», а в 2019 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике на тему совершенствования финансового механизма в системе здравоохранения России. В 2022 году окончил Университет Управления Проектами ПМСОФТ по программе управления проектами, а в 2025 году — совместную программу Московской школы управления «СКОЛКОВО» и Дальневосточного федерального университета «Муравьёв-Амурский 2030» по подготовке управленческих кадров для государственной службы и институтов развития Дальнего Востока.

Олег Бурмистров приступит к обязанностям замруководителя РАДМ с 28 апреля. Он – ветеран боевых действий, ранее исполнял обязанности сотрудника полиции на территории проведения специальной военной операции в ЛНР.

В 2002 году окончил Читинскую специальную среднюю школу милиции МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность», а в 2006 году – Байкальский филиал Гуманитарного института по специальности «Юриспруденция». В 2024 году завершил обучение по программе «Современное публичное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Награждён медалями «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
