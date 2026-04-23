Улан-удэнец обвинил судью в получении десятимиллионной взятки

Жителя Улан-Удэ признали виновным в клевете в отношении судьи (ч. 3 ст. 298.1 УК РФ). Мужчина, несогласный с решением суда по гражданскому делу, распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство судьи. Горожанин обвинил последнюю в получении взятки в особо крупном размере в сумме 10 млн рублей.

За эту клевету обвиняемому назначили наказание в виде уголовного штрафа в размере 3 млн рублей. Однако мужчина не предпринял никаких мер по уплате долга.

«Судебный пристав-исполнитель обратился в суд с представлением о его замене другим видом наказания, которое было удовлетворено. В итоге должник вместо уплаты штрафа отправится на обязательные работы сроком на 450 часов», - сообщили в УФССП по Бурятии.