В Улан-Удэ перекрыли улицу Советская

В Улан-Удэ перекрыли участок дороги на улице Советская, от дома 1б до дома 2. Это связано с аварийно‑восстановительными работами на сетях МУП «Водоканал». В ведомстве уверяют, что неудобства временные.

Движение транспорта будет организовано по улице Корабельная. Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать возможные пробки в районе объезда, соблюдать ПДД и требования временных знаков. Пешеходам советуют быть внимательнее при переходе улиц и тоже следовать указаниям временных ограждений и знаков.

Жителей близлежащих домов предупредили о возможных временных неудобствах из‑за шума строительной техники, заверив, что водоснабжение и водоотведение в домах сохраняется в штатном режиме.

- Приносим извинения за временные неудобства. Наши специалисты делают всё возможное, чтобы завершить работы в кратчайшие сроки и восстановить нормальное движение. Актуальную информацию о ходе работ и сроках завершения ремонта вы можете найти в официальных аккаунтах МУП «Водоканал» или по телефону круглосуточной диспетчерской службы 44-00-00, - сообщили в МУП «Водоканал».

