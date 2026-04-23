В Бурятии подтопленные иволгинцы получат материальную помощь

Вчера, 22 апреля, в правительстве Бурятии на плановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности рассмотрели вопрос оказания помощи жителям Иволгинского района, пострадавшим от весенних паводков.

И.о. руководителя райадминистрации Михаил Дружинин ходатайствовал о выделении средств на оказание единовременной материальной помощи сельчанам. Он напомнил, что 25 марта был введен режим ЧС муниципального характера, который продолжает действовать.

«В зимний период 2025-2026 годов выпало большое количество осадков, и в связи с таянием снежного покрова сложилась сложная ситуация по подтоплению талыми водами дорог федерального и местного значения, а также территории четырех населенных пунктов: Сужи, Сотниково, Наруселения и Гурульбы», - отметил и.о. главы района.

Комиссия одобрила выделение средств для оказания единовременной матпомощи пострадавшим гражданам из резервного фонда правительства РБ. Соответствующий проект распоряжения подготовят в ближайшее время.

Напомним, в Сотниково было подтоплено 18 участков. Главе района Николаю Емонакову вносили представление.