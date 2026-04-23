Экономика и бизнес 23.04.2026 в 11:51

На ГОК в Еравнинском районе введен в эксплуатацию очередной энергобъект

Текст: Иван Иванов
Первый энергообъект на горно-обогатительном комбинате запустили еще в 2021 году. К подстанции подключили вахтовые поселки, дробильный комплекс, стройплощадки., а впоследствии и близлежащие поселения Еравнинского района. По мере запуска производства и наращивания объемов добычи значительно расширилась инфраструктура ГОК, возросла потребность в автономных источниках энергии. В марте этого года котельная вахтового поселка была подключена к новой модульной электростанции мощностью 500 кВт. Энергоблок предназначен для резервного электроснабжения и обеспечит бесперебойную подачу электричества на важный объект, поддерживающий комфортные условия проживания работников.

Проект реализовала столичная ГК «ЭнергоПроф». Ведущий российский поставщик промышленного энергетического оборудования развивает собственное производство модульных электростанций «ЭнергоГранум» во всепогодном исполнении. При проектировании учли климатические условия эксплуатации, требования к надежности и уровню автоматизации. Для объекта выбрали ДГУ с высокоресурсным двигателем Cummins, контроллерной системой управления и блоком АВР для максимально быстрого подключения в аварийной ситуации. Электростанция на 500 кВт размещена в цельнометаллическом утепленном контейнере. В модуле установлены системы пожарной безопасности, аварийной сигнализации, освещения и отопления.

Электростанцию доставили в вахтовый поселок в максимальной заводской готовности и быстро ввели в эксплуатацию.

В статье использовались материалы сайта https://www.sklad-generator.ru/

