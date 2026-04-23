Происшествия 23.04.2026 в 11:57

Жителей Улан-Удэ из-за аварии на ОАО «У-УАЗ» оставят без воды

Холодное водоснабжение могут отключить на Восточном и Загорске
Текст: Елена Кокорина
Жителей мкр. Загорск и Восточный просят запастись холодной водой, т.к. из-за аварийной ситуации на водозаборе ОАО «У-УАЗ» принято оперативное решение о снижении давления подачи холодного водоснабжения. Данная мера необходима для проведения срочных работ по устранению выявленного нарушения, сообщили в МУП «Водоканал».

- Обращаем ваше внимание на то, что в ходе ремонтно-восстановительных мероприятий, при возникновении технической необходимости, подача холодной воды может быть полностью остановлена. Убедительно просим жителей микрорайонов Загорск и Восточный запастись питьевой и технической водой на случай полного ограничения водоснабжения, - предупредили в «Водоканале».

Все новости

В Бурятии уберут из законов всё, что связано с отзывом главы республики и депутатов
23.04.2026 в 12:24
В «сотых» кварталах в Улан-Удэ скоро заработает колесо обозрения
23.04.2026 в 12:19
В Бурятии расширили льготы по налогам для бизнеса
23.04.2026 в 12:18
В Монголии школы и детсады строят при поддержке банков
23.04.2026 в 12:10
В Народном Хурале Бурятии наградили депутатов
23.04.2026 в 12:07
В Бурятии подтопленные иволгинцы получат материальную помощь
23.04.2026 в 12:00
Жителей Улан-Удэ из-за аварии на ОАО «У-УАЗ» оставят без воды
23.04.2026 в 11:57
На ГОК в Еравнинском районе введен в эксплуатацию очередной энергобъект
23.04.2026 в 11:51
Арадай Хуралай сесси ажалаа эхилбэ
23.04.2026 в 11:27
В правительстве Бурятии назначили замминистра экономики и замруководителя РАДМ
23.04.2026 в 11:17
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
В Бурятии пьяный водитель «Субару» сбил девочку на велосипеде и скрылся
Также у мужчины не было прав
23.04.2026 в 09:40
В ночном ДТП в Бурятии разбился насмерть 18-летний мотоциклист
У юноши не было прав
22.04.2026 в 11:36
Причину смерти туристов в Бурятии установит экспертиза
Следователи обнародовали новые подробности трагедии в горах
22.04.2026 в 10:19
Иркутский застройщик «умыкнул» подстанцию за 3 миллиона рублей
Возбуждено уголовное дело по махинациям с многоквартирными домами в Байкальске
22.04.2026 в 09:43
