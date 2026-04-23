Жителей Улан-Удэ из-за аварии на ОАО «У-УАЗ» оставят без воды

Жителей мкр. Загорск и Восточный просят запастись холодной водой, т.к. из-за аварийной ситуации на водозаборе ОАО «У-УАЗ» принято оперативное решение о снижении давления подачи холодного водоснабжения. Данная мера необходима для проведения срочных работ по устранению выявленного нарушения, сообщили в МУП «Водоканал».

- Обращаем ваше внимание на то, что в ходе ремонтно-восстановительных мероприятий, при возникновении технической необходимости, подача холодной воды может быть полностью остановлена. Убедительно просим жителей микрорайонов Загорск и Восточный запастись питьевой и технической водой на случай полного ограничения водоснабжения, - предупредили в «Водоканале».

