Происшествия 23.04.2026 в 14:19

«Она пыталась сбежать от избивавшего ее ухажера»

Сибирячка умерла, выпав с четвертого этажа
Текст: КП-Новосибирск
«Она пыталась сбежать от избивавшего ее ухажера»
Фото: предоставлено родственниками
46-летняя Евгения умерла в муках после падения с четвертого этажа. Родные уверены, что в этом виноват ее ухажер, который, по их словам, преследовал и избивал сибирячку. По словам ее подруги, Евгения упала с балкона пытаясь спастись от него. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«Я его боюсь»

По словам Ксении, подруги сибирячки, с Андреем* Евгения познакомилась в 2024 году на свадьбе у друзей.

— Она звонила мне и говорила, что познакомилась с парнем, но он ее напугал. Сказала, что они общались, и он вел себя агрессивно. Она сказала: «Я его боюсь и больше видеть не хочу».

Однако, по словам подруги, Андрей часто писал Евгении, и в один момент женщина сдалась и пригласила его в гости. Весной 2025 года они стали встречаться.

— Начались скандалы: он не отпускал ее на работу, оскорблял, — комментирует Ксения. — В мае я приехала к ней домой, дверь открыл он. Я зашла и увидела Женю — она была вся в синяках, он избивал ее несколько часов.

После обследования у Евгении диагностировали трещину в ребре, но заявление в полицию она не подала:

— Сказала, что пообещала ему не писать.

Евгения, со слов Ксении, пыталась разорвать отношения с Андреем:

— Она говорила ему: «Давай разойдемся по-хорошему». А он сначала соглашался, а потом начал угрожать, что если она уйдет, то ее близким будет плохо».

Одна из ситуаций, по словам Ксении, произошла в июне. Женщина приехала по просьбе подруги к ней домой, но дверь ей не открыли. В какой-то момент Андрей сказал: «Нам некогда, уходи».

— На следующий день Женя рассказала, что в тот момент он держал нож у ее горла, — говорит Ксения. — Я говорила ей: «Забирай вещи и убегай». Она отвечала: «Он меня не отпустит».

Даже когда Евгении удавалось уехать, Андрей находил ее. По словам подруги, он приходил на работу в магазин (Евгения была продавцом), устраивал скандалы. Однажды сестра Евгении увезла ее к матери в город Белово, что в Кемеровской области.

— Но он приехал туда, нашел ее, и снова избил. Она выпрыгнула с первого этажа босиком и убежала к сестре, — говорит Ксения.

Позже, со слов Ксении, он проник в квартиру, разбив окно в доме матери.

— Андрея задержали на трое суток, затем он снова нашел Евгению и силой увез обратно в Новосибирск без вещей. Тогда они и поселились на съемной квартире, где всё случилось.

«Приезжай и забирай ее»

Скандал между Евгенией и ее ухажером Андреем начался утром 16 октября 2025 года. Тогда, по словам Ксении, они жили на съемной квартире. В тот день Андрей позвонил Ксении с телефона Евгении.

— Забирай ее или я выкину ее с окна, — заявил он.

На фоне Ксения услышала подругу: Евгения говорила, что все в порядке.

— Я спросила: «Жень, у тебя точно все хорошо?». Она ответила, что да. Но я уже понимала, что это не так, — рассказала КП-Новосибирск Ксения.

Вечером Ксения увидела историю в мессенджере — пара была в кафе. Однако по поведению Евгении она поняла, что та явно не веселится.

Позже Ксения перезвонила подруге, но трубку снова взял Андрей.

— Он сказал: «Забирай ее, приезжай, забирай ее». Я ответила: «Откуда ты ее забрал — туда и верни».

Через два часа Женя выпала из окна.

«У меня была минута, чтобы убежать»

Евгения выжила, но получила тяжелейшие травмы.

— У нее был разрыв кишечника, был сломан таз, — рассказывает Ксения.

На вторые сутки Евгении провели операцию, она почти две недели пробыла в реанимации.

Когда Евгения очнулась, она рассказала, что произошло в тот вечер. По словам Ксении, женщина объяснила, что пыталась спастись.

— Она говорила, что он ее избивал и выгонял на балкон, что он не выпускал ее из квартиры. В какой-то момент у нее была буквально минута, чтобы убежать, вот она и рванула на балкон, — пересказывает Ксения.

Это же, как утверждает подруга сибирячки, Евгения указала в заявлении, написанном в палате.

— В полиции сказали, что когда она придет в себя, тогда ее опросят, но этого не произошло. В итоге основной стала версия, что подруга напилась и сама выпала из окна. Никто даже не осмотрел квартиру, из которой она выпала, — говорит Ксения.

«У нее остановилось сердце на 15 минут»

Несколько месяцев врачи боролись за жизнь Евгении. По словам Ксении, операции следовали одна за другой.

— Когда Жене уже сделали операцию на тазу, я пришла ее навестить. Состояние подруги ухудшалось. При мне ее увезли обратно в реанимацию. У нее была остановка сердца на 15 минут. Я была в панике, сказала ее сестре Наташе, которая только недавно уехала: «Возвращайся в Новосибирск».

После остановки сердца Евгения впала в кому и пришла в себя только через несколько дней.

«Она постоянно говорила, что ей больно»

После падения Евгения провела в больнице почти полгода. Ее состояние оставалось тяжелым.

— У нее были пролежни — три глубокие раны на спине. Я сама это видела, помогала обрабатывать, — вспоминает Ксения. — В какой-то момент у Жени поднялась температура, появилась пневмония, она начала задыхаться. Она почти не разговаривала, но все время говорила: «Мне больно». Но она мечтала выжить.

6 апреля Ксения позвонила в больницу, чтобы узнать о самочувствии подруги:

— Мне сказали: позвоните позже. Я позвонила после 12 — и мне сообщили, что 30 минут назад она умерла.

Даже после смерти, по словам Ксении, Андрей никак не помог даже с похоронами. Более того, паспорт Евгении, ее вещи и украшения находились у него. Ксения утверждает, что родственники неделю просили отдать документ.

— Он нам говорил: «Плохо просите».

В итоге паспорт он привез на работу Ксении. Также женщина отмечает, что Андрей до сих пор не отдает родственникам телефон и другие вещи Евгении. По словам подруги погибшей, сейчас мужчина продолжает жить в Новосибирске.

— Наша задача — добиться, чтобы он ответил за содеянное, — говорит Ксения.

*имя изменено

Все новости

Мотогонщица из Бурятии успешно выступила в Красноярском крае
23.04.2026 в 15:21
В Бурятии обокрали бабушку из города Бабушкин
23.04.2026 в 15:19
В Бурятии ужесточили правила целевого обучения для будущих врачей
23.04.2026 в 15:12
В Бурятии предлагают решать вопрос об отобрании ребенка только коллегиально
23.04.2026 в 15:03
«Она пыталась сбежать от избивавшего ее ухажера»
23.04.2026 в 14:19
В Бурятии ждут прямого рейса на Сейшелы
23.04.2026 в 13:50
Алексей Цыденов объявил о запуске премии «Гордость Бурятии»
23.04.2026 в 13:16
В Бурятии застройщики будут отдавать часть квартир детям-сиротам в обмен на землю
23.04.2026 в 13:02
В Бурятии женщина украла телефон и деньги у приютившего её мужчины
23.04.2026 в 13:01
В Бурятии уберут из законов всё, что связано с отзывом главы республики и депутатов
23.04.2026 в 12:24
Читайте также
Жителей Улан-Удэ из-за аварии на ОАО «У-УАЗ» оставят без воды
Холодное водоснабжение могут отключить на Восточном и Загорске
23.04.2026 в 11:57
В Бурятии пьяный водитель «Субару» сбил девочку на велосипеде и скрылся
Также у мужчины не было прав
23.04.2026 в 09:40
В ночном ДТП в Бурятии разбился насмерть 18-летний мотоциклист
У юноши не было прав
22.04.2026 в 11:36
Причину смерти туристов в Бурятии установит экспертиза
Следователи обнародовали новые подробности трагедии в горах
22.04.2026 в 10:19
Следующая новость
