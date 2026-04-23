Происшествия 23.04.2026 в 14:19
«Она пыталась сбежать от избивавшего ее ухажера»
Сибирячка умерла, выпав с четвертого этажа
Текст: КП-Новосибирск
46-летняя Евгения умерла в муках после падения с четвертого этажа. Родные уверены, что в этом виноват ее ухажер, который, по их словам, преследовал и избивал сибирячку. По словам ее подруги, Евгения упала с балкона пытаясь спастись от него. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.
«Я его боюсь»
По словам Ксении, подруги сибирячки, с Андреем* Евгения познакомилась в 2024 году на свадьбе у друзей.
— Она звонила мне и говорила, что познакомилась с парнем, но он ее напугал. Сказала, что они общались, и он вел себя агрессивно. Она сказала: «Я его боюсь и больше видеть не хочу».
Однако, по словам подруги, Андрей часто писал Евгении, и в один момент женщина сдалась и пригласила его в гости. Весной 2025 года они стали встречаться.
— Начались скандалы: он не отпускал ее на работу, оскорблял, — комментирует Ксения. — В мае я приехала к ней домой, дверь открыл он. Я зашла и увидела Женю — она была вся в синяках, он избивал ее несколько часов.
После обследования у Евгении диагностировали трещину в ребре, но заявление в полицию она не подала:
— Сказала, что пообещала ему не писать.
Евгения, со слов Ксении, пыталась разорвать отношения с Андреем:
— Она говорила ему: «Давай разойдемся по-хорошему». А он сначала соглашался, а потом начал угрожать, что если она уйдет, то ее близким будет плохо».
Одна из ситуаций, по словам Ксении, произошла в июне. Женщина приехала по просьбе подруги к ней домой, но дверь ей не открыли. В какой-то момент Андрей сказал: «Нам некогда, уходи».
— На следующий день Женя рассказала, что в тот момент он держал нож у ее горла, — говорит Ксения. — Я говорила ей: «Забирай вещи и убегай». Она отвечала: «Он меня не отпустит».
Даже когда Евгении удавалось уехать, Андрей находил ее. По словам подруги, он приходил на работу в магазин (Евгения была продавцом), устраивал скандалы. Однажды сестра Евгении увезла ее к матери в город Белово, что в Кемеровской области.
— Но он приехал туда, нашел ее, и снова избил. Она выпрыгнула с первого этажа босиком и убежала к сестре, — говорит Ксения.
Позже, со слов Ксении, он проник в квартиру, разбив окно в доме матери.
— Андрея задержали на трое суток, затем он снова нашел Евгению и силой увез обратно в Новосибирск без вещей. Тогда они и поселились на съемной квартире, где всё случилось.
«Приезжай и забирай ее»
Скандал между Евгенией и ее ухажером Андреем начался утром 16 октября 2025 года. Тогда, по словам Ксении, они жили на съемной квартире. В тот день Андрей позвонил Ксении с телефона Евгении.
— Забирай ее или я выкину ее с окна, — заявил он.
На фоне Ксения услышала подругу: Евгения говорила, что все в порядке.
— Я спросила: «Жень, у тебя точно все хорошо?». Она ответила, что да. Но я уже понимала, что это не так, — рассказала КП-Новосибирск Ксения.
Вечером Ксения увидела историю в мессенджере — пара была в кафе. Однако по поведению Евгении она поняла, что та явно не веселится.
Позже Ксения перезвонила подруге, но трубку снова взял Андрей.
— Он сказал: «Забирай ее, приезжай, забирай ее». Я ответила: «Откуда ты ее забрал — туда и верни».
Через два часа Женя выпала из окна.
«У меня была минута, чтобы убежать»
Евгения выжила, но получила тяжелейшие травмы.
— У нее был разрыв кишечника, был сломан таз, — рассказывает Ксения.
На вторые сутки Евгении провели операцию, она почти две недели пробыла в реанимации.
Когда Евгения очнулась, она рассказала, что произошло в тот вечер. По словам Ксении, женщина объяснила, что пыталась спастись.
— Она говорила, что он ее избивал и выгонял на балкон, что он не выпускал ее из квартиры. В какой-то момент у нее была буквально минута, чтобы убежать, вот она и рванула на балкон, — пересказывает Ксения.
Это же, как утверждает подруга сибирячки, Евгения указала в заявлении, написанном в палате.
— В полиции сказали, что когда она придет в себя, тогда ее опросят, но этого не произошло. В итоге основной стала версия, что подруга напилась и сама выпала из окна. Никто даже не осмотрел квартиру, из которой она выпала, — говорит Ксения.
«У нее остановилось сердце на 15 минут»
Несколько месяцев врачи боролись за жизнь Евгении. По словам Ксении, операции следовали одна за другой.
— Когда Жене уже сделали операцию на тазу, я пришла ее навестить. Состояние подруги ухудшалось. При мне ее увезли обратно в реанимацию. У нее была остановка сердца на 15 минут. Я была в панике, сказала ее сестре Наташе, которая только недавно уехала: «Возвращайся в Новосибирск».
После остановки сердца Евгения впала в кому и пришла в себя только через несколько дней.
«Она постоянно говорила, что ей больно»
После падения Евгения провела в больнице почти полгода. Ее состояние оставалось тяжелым.
— У нее были пролежни — три глубокие раны на спине. Я сама это видела, помогала обрабатывать, — вспоминает Ксения. — В какой-то момент у Жени поднялась температура, появилась пневмония, она начала задыхаться. Она почти не разговаривала, но все время говорила: «Мне больно». Но она мечтала выжить.
6 апреля Ксения позвонила в больницу, чтобы узнать о самочувствии подруги:
— Мне сказали: позвоните позже. Я позвонила после 12 — и мне сообщили, что 30 минут назад она умерла.
Даже после смерти, по словам Ксении, Андрей никак не помог даже с похоронами. Более того, паспорт Евгении, ее вещи и украшения находились у него. Ксения утверждает, что родственники неделю просили отдать документ.
— Он нам говорил: «Плохо просите».
В итоге паспорт он привез на работу Ксении. Также женщина отмечает, что Андрей до сих пор не отдает родственникам телефон и другие вещи Евгении. По словам подруги погибшей, сейчас мужчина продолжает жить в Новосибирске.
— Наша задача — добиться, чтобы он ответил за содеянное, — говорит Ксения.
*имя изменено
«Я его боюсь»
По словам Ксении, подруги сибирячки, с Андреем* Евгения познакомилась в 2024 году на свадьбе у друзей.
— Она звонила мне и говорила, что познакомилась с парнем, но он ее напугал. Сказала, что они общались, и он вел себя агрессивно. Она сказала: «Я его боюсь и больше видеть не хочу».
Однако, по словам подруги, Андрей часто писал Евгении, и в один момент женщина сдалась и пригласила его в гости. Весной 2025 года они стали встречаться.
— Начались скандалы: он не отпускал ее на работу, оскорблял, — комментирует Ксения. — В мае я приехала к ней домой, дверь открыл он. Я зашла и увидела Женю — она была вся в синяках, он избивал ее несколько часов.
После обследования у Евгении диагностировали трещину в ребре, но заявление в полицию она не подала:
— Сказала, что пообещала ему не писать.
Евгения, со слов Ксении, пыталась разорвать отношения с Андреем:
— Она говорила ему: «Давай разойдемся по-хорошему». А он сначала соглашался, а потом начал угрожать, что если она уйдет, то ее близким будет плохо».
Одна из ситуаций, по словам Ксении, произошла в июне. Женщина приехала по просьбе подруги к ней домой, но дверь ей не открыли. В какой-то момент Андрей сказал: «Нам некогда, уходи».
— На следующий день Женя рассказала, что в тот момент он держал нож у ее горла, — говорит Ксения. — Я говорила ей: «Забирай вещи и убегай». Она отвечала: «Он меня не отпустит».
Даже когда Евгении удавалось уехать, Андрей находил ее. По словам подруги, он приходил на работу в магазин (Евгения была продавцом), устраивал скандалы. Однажды сестра Евгении увезла ее к матери в город Белово, что в Кемеровской области.
— Но он приехал туда, нашел ее, и снова избил. Она выпрыгнула с первого этажа босиком и убежала к сестре, — говорит Ксения.
Позже, со слов Ксении, он проник в квартиру, разбив окно в доме матери.
— Андрея задержали на трое суток, затем он снова нашел Евгению и силой увез обратно в Новосибирск без вещей. Тогда они и поселились на съемной квартире, где всё случилось.
«Приезжай и забирай ее»
Скандал между Евгенией и ее ухажером Андреем начался утром 16 октября 2025 года. Тогда, по словам Ксении, они жили на съемной квартире. В тот день Андрей позвонил Ксении с телефона Евгении.
— Забирай ее или я выкину ее с окна, — заявил он.
На фоне Ксения услышала подругу: Евгения говорила, что все в порядке.
— Я спросила: «Жень, у тебя точно все хорошо?». Она ответила, что да. Но я уже понимала, что это не так, — рассказала КП-Новосибирск Ксения.
Вечером Ксения увидела историю в мессенджере — пара была в кафе. Однако по поведению Евгении она поняла, что та явно не веселится.
Позже Ксения перезвонила подруге, но трубку снова взял Андрей.
— Он сказал: «Забирай ее, приезжай, забирай ее». Я ответила: «Откуда ты ее забрал — туда и верни».
Через два часа Женя выпала из окна.
«У меня была минута, чтобы убежать»
Евгения выжила, но получила тяжелейшие травмы.
— У нее был разрыв кишечника, был сломан таз, — рассказывает Ксения.
На вторые сутки Евгении провели операцию, она почти две недели пробыла в реанимации.
Когда Евгения очнулась, она рассказала, что произошло в тот вечер. По словам Ксении, женщина объяснила, что пыталась спастись.
— Она говорила, что он ее избивал и выгонял на балкон, что он не выпускал ее из квартиры. В какой-то момент у нее была буквально минута, чтобы убежать, вот она и рванула на балкон, — пересказывает Ксения.
Это же, как утверждает подруга сибирячки, Евгения указала в заявлении, написанном в палате.
— В полиции сказали, что когда она придет в себя, тогда ее опросят, но этого не произошло. В итоге основной стала версия, что подруга напилась и сама выпала из окна. Никто даже не осмотрел квартиру, из которой она выпала, — говорит Ксения.
«У нее остановилось сердце на 15 минут»
Несколько месяцев врачи боролись за жизнь Евгении. По словам Ксении, операции следовали одна за другой.
— Когда Жене уже сделали операцию на тазу, я пришла ее навестить. Состояние подруги ухудшалось. При мне ее увезли обратно в реанимацию. У нее была остановка сердца на 15 минут. Я была в панике, сказала ее сестре Наташе, которая только недавно уехала: «Возвращайся в Новосибирск».
После остановки сердца Евгения впала в кому и пришла в себя только через несколько дней.
«Она постоянно говорила, что ей больно»
После падения Евгения провела в больнице почти полгода. Ее состояние оставалось тяжелым.
— У нее были пролежни — три глубокие раны на спине. Я сама это видела, помогала обрабатывать, — вспоминает Ксения. — В какой-то момент у Жени поднялась температура, появилась пневмония, она начала задыхаться. Она почти не разговаривала, но все время говорила: «Мне больно». Но она мечтала выжить.
6 апреля Ксения позвонила в больницу, чтобы узнать о самочувствии подруги:
— Мне сказали: позвоните позже. Я позвонила после 12 — и мне сообщили, что 30 минут назад она умерла.
Даже после смерти, по словам Ксении, Андрей никак не помог даже с похоронами. Более того, паспорт Евгении, ее вещи и украшения находились у него. Ксения утверждает, что родственники неделю просили отдать документ.
— Он нам говорил: «Плохо просите».
В итоге паспорт он привез на работу Ксении. Также женщина отмечает, что Андрей до сих пор не отдает родственникам телефон и другие вещи Евгении. По словам подруги погибшей, сейчас мужчина продолжает жить в Новосибирске.
— Наша задача — добиться, чтобы он ответил за содеянное, — говорит Ксения.
*имя изменено