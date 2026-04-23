Общество 23.04.2026 в 15:12

В Бурятии ужесточили правила целевого обучения для будущих врачей

Если выпускник-бюджетник откажется работать по распределению, ему придется вернуть деньги за учебу и заплатить штраф
Текст: Станислав Сергеев
Фото: архив «Номер один»
Сегодня депутаты Хурала Бурятии приняли поправки в республиканский закон о целевом обучении. Изменения касаются в основном будущих врачей и провизоров - теперь условия попасть в профессию и остаться в ней стали жестче.

Новый федеральный закон, принятый в ноябре 2025 года, ужесточил правила для студентов-бюджетников медицинских и фармацевтических специальностей. Раньше договор о целевом обучении заключали только те, кто поступал по целевой квоте. Теперь по целевому договору должны учиться все бюджетники - и те, кто пришел по квоте, и те, кто прошел по общему конкурсу. Даже если студент перевелся с платного отделения на бюджетное или восстановился после академического отпуска, он все равно обязан в течение года подписать целевой договор. Если заказчик (больница или поликлиника) откажется заключать договор, то сам заплатит компенсацию - расходы бюджета за первый год обучения студента.

Но самое серьезное наказание ждет тех, кто после окончания вуза не захочет отрабатывать положенный срок. Такой выпускник должен будет вернуть в бюджет все деньги, которые государство потратило на его учебу, и сверху заплатить штраф в двукратном размере. Заказчик - та самая больница, которая не трудоустроила выпускника, - тоже заплатит.
Все новости

Мотогонщица из Бурятии успешно выступила в Красноярском крае
23.04.2026 в 15:21
В Бурятии обокрали бабушку из города Бабушкин
23.04.2026 в 15:19
В Бурятии ужесточили правила целевого обучения для будущих врачей
23.04.2026 в 15:12
В Бурятии предлагают решать вопрос об отобрании ребенка только коллегиально
23.04.2026 в 15:03
«Она пыталась сбежать от избивавшего ее ухажера»
23.04.2026 в 14:19
В Бурятии ждут прямого рейса на Сейшелы
23.04.2026 в 13:50
Алексей Цыденов объявил о запуске премии «Гордость Бурятии»
23.04.2026 в 13:16
В Бурятии застройщики будут отдавать часть квартир детям-сиротам в обмен на землю
23.04.2026 в 13:02
В Бурятии женщина украла телефон и деньги у приютившего её мужчины
23.04.2026 в 13:01
В Бурятии уберут из законов всё, что связано с отзывом главы республики и депутатов
23.04.2026 в 12:24
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
В Бурятии обокрали бабушку из города Бабушкин
Вором оказался ранее подрабатывающий у нее местный житель
23.04.2026 в 15:19
В Бурятии предлагают решать вопрос об отобрании ребенка только коллегиально
Специалисты обсудили новый стандарт
23.04.2026 в 15:03
В Бурятии ждут прямого рейса на Сейшелы
Турпоток на тропические острова вырос в 2025 году
23.04.2026 в 13:50
Алексей Цыденов объявил о запуске премии «Гордость Бурятии»
Почетный знак будут вручать людям, заслуживающим признания
23.04.2026 в 13:16
Следующая новость
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
