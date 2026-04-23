В Бурятии ужесточили правила целевого обучения для будущих врачей

Сегодня депутаты Хурала Бурятии приняли поправки в республиканский закон о целевом обучении. Изменения касаются в основном будущих врачей и провизоров - теперь условия попасть в профессию и остаться в ней стали жестче.Новый федеральный закон, принятый в ноябре 2025 года, ужесточил правила для студентов-бюджетников медицинских и фармацевтических специальностей. Раньше договор о целевом обучении заключали только те, кто поступал по целевой квоте. Теперь по целевому договору должны учиться все бюджетники - и те, кто пришел по квоте, и те, кто прошел по общему конкурсу. Даже если студент перевелся с платного отделения на бюджетное или восстановился после академического отпуска, он все равно обязан в течение года подписать целевой договор. Если заказчик (больница или поликлиника) откажется заключать договор, то сам заплатит компенсацию - расходы бюджета за первый год обучения студента.Но самое серьезное наказание ждет тех, кто после окончания вуза не захочет отрабатывать положенный срок. Такой выпускник должен будет вернуть в бюджет все деньги, которые государство потратило на его учебу, и сверху заплатить штраф в двукратном размере. Заказчик - та самая больница, которая не трудоустроила выпускника, - тоже заплатит.