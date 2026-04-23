В Бурятии предлагают решать вопрос об отобрании ребенка только коллегиально

Накануне в Бурятии состоялся региональный межведомственный консилиум по оценке обоснованности помещения и пребывания несовершеннолетних в организациях социального обслуживания. В нем приняла участие уполномоченный по правам ребенка в РБ Вероника Штыкина.

По ее словам, с начала текущего года в республике есть примеры отобрания детей из проблемных семей. Так, у матери троих детей зависимость, она одна не справляется. Вместо немедленного отобрания и иска в суд решается вопрос об оперативном лечении женщины от алкоголизма.

«Теперь предлагается новый стандарт: вопрос об отобрании ребенка должен решаться только коллегиально. Это снижает риск поспешных решений. Когда систему настраивают на помощь, а не на наказание – семьи восстанавливаются», - прокомментировала детский омбудсмен.