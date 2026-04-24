В Бурятии опасаются девальвации рубля

На прошлой неделе после официального признания экономического спада на 1,8% в первом квартале 2026 года президентом РФ Владимиром Путиным население республики осознало, насколько опасна ситуация в экономике. Министр экономики РФ Максим Решетников сообщил, что «резервы экономики исчерпаны», а ЦБ признал двукратное падение в январе-феврале положительного сальдо торгового баланса год к году, что «обусловлено ростом импорта при сокращении экспорта». Эксперты Бурятии поделились своими прогнозами относительно того, как сберечь средства.В условиях текущего экономического кризиса население вынуждено искать способы сохранить свои сбережения.- Я не жду значительного ослабления рубля. Мы будем в эпохе сильного рубля еще довольно долго. Золото, как актив, выглядит на сегодня достаточно перегретым. Исторически доллар будет ослабляться, но никаких предпосылок к росту цен на золото в ближайшей перспективе я не вижу. Да, сейчас ситуация кризисная, но защитными активами сегодня будут инструменты, связанные с реальными ресурсами, нефтью, газом, продовольствием. А золото есть нельзя и иностранную валюту тоже, - полагает финансовый аналитик Александр Доржиев.Что касается продовольствия, то здесь рост стоимости будет наблюдаться при любом кризисе.- В Бурятии в апреле неожиданно вырос спрос на быстровозводимые поликарбонатные теплицы для выращивания ранних овощей. Население что-то чувствует и начинает больше вкладываться в огороды и дачи. Хотя ситуация, на мой взгляд, будет все-таки отличаться от 90-х годов, когда именно своя картошка и приусадебный участок могли сгладить проблемы с продовольствием в республике. Да и сегодняшний кризис в Бурятии будет все же не таким острым, как тогда. Но в целом эта отрасль останется в приоритете в ближайшие годы, - говорит улан-удэнский производственник Александр Воробьев.Тем не менее экономисты отмечают, что в период кризиса активы в иностранной валюте и золоте традиционно демонстрируют рост. Это было в России в периоды прежних кризисов - в 1998, в 2008 и в 2015 годах, когда падал рубль и цены на недвижимость. А валюта и золото, наоборот, росли, служа своеобразной защитой от инфляции и экономической нестабильности.Экономист из Улан-Удэ Николай Тетерин также полагает, что сейчас вкладываться в акции, в недвижимость и прочие долгосрочные активы опасно. По его словам, наступило время не вложений, а сбережений того, что есть, ведь «маховик кризиса раскручивается все больше». А население Бурятии не хочет смотреть в будущее, поскольку страшится его.- Есть ощущение, что прогнозы большинства строятся на иллюзии нашей «могучей экономики». Но в реальности ситуация крайне сложная, такую глубину проблем мы не наблюдали с кризиса 2008 года, - говорит эксперт.Он добавил, что в текущей ситуации отмечается активный перевод капитала из рублевых сбережений в доллары. Это подтверждают данные банка России, которые показывают многократный рост покупок наличных долларов среди населения.Экономист обращает внимание, что люди предпочитают краткосрочные вклады, опасаясь долгосрочных обязательств: «рублевые вклады становятся еще более краткосрочными — годовые депозиты уже не так популярны, потому что народ боится класть средства на долгий срок».Эта тенденция связана с ростом опасений относительно стабильности рубля и общей экономической ситуации.Между тем, как сообщили в пресс-службе отделения Банка России Национального банка по Республике Бурятия, объем депозитов населения республики на счетах в банках в январе-феврале 2026 года вырос со 167 млрд до почти 172 млрд рублей. Рекордная сумма за все время наблюдений. Это говорит о том, что население республики, несмотря на январский отток средств из банковской системы страны, верит банкам и держит там свои средства.По прогнозам Центрального банка, ключевая ставка до конца года ожидается в диапазоне 13,1–14,3%, а к его окончанию возможно снижение до 12%.Сколько продлятся высокие цены на нефть? Эксперты считают, что стабильность мировых цен на нефть и политические договоренности могут сильно повлиять на дальнейшее развитие ситуации в России.- Если в ближайшие месяцы будет договоренность по сделке между США и Ираном, то цены на нефть резко упадут, и Россия столкнется с серьезными трудностями, — предупреждает Николай Тетерин.По его словам, «высокие цены на нефть сейчас особо не помогают, потому что кризис затронул многие отрасли экономики, и выхода из него пока не видно».- Войти в кризис было просто, а выйти очень трудно, он затягивается. Поэтому инструменты сбережений ограничены, это в первую очередь золото и доллар. Я думаю, что в ближайшее время доллар может достичь 250 рублей за единицу, - говорит Тетерин.По данным статистики, за последние десять лет один грамм золота в России подорожал более чем на 350%.Николай Тетерин добавил, что сейчас соотношение рубля и «зеленого» 78 - 79 рублей за доллар напоминает ситуацию десять лет назад, хотя за это время экономика России значительно ослабла: «Если десять лет назад мы еще могли занимать деньги, чтобы переждать кризис, то сейчас денег нам никто не даст, и ситуация гораздо сложнее, а курс нацвалюты пока держат для борьбы с инфляцией».Поэтому, по его словам, рано или поздно монетарным властям придется опускать рубль, чтобы сделать нашу промышленность относительно конкурентоспособной, поскольку при таком дорогом курсе рубля производить в России невыгодно. Поэтому в случае нарастания экономического кризиса защитные активы будут и дальше расти в цене.