Общество 24.04.2026 в 06:00

В Бурятии опасаются девальвации рубля

Население республики ищет способы спасти сбережения от обесценивания
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии опасаются девальвации рубля
Фото: архив «Номер один»
На прошлой неделе после официального признания экономического спада на 1,8% в первом квартале 2026 года президентом РФ Владимиром Путиным население республики осознало, насколько опасна ситуация в экономике. Министр экономики РФ Максим Решетников сообщил, что «резервы экономики исчерпаны», а ЦБ признал двукратное падение в январе-феврале положительного сальдо торгового баланса год к году, что «обусловлено ростом импорта при сокращении экспорта». Эксперты Бурятии поделились своими прогнозами относительно того, как сберечь средства. 

Продовольствие и нефть

В условиях текущего экономического кризиса население вынуждено искать способы сохранить свои сбережения. 

- Я не жду значительного ослабления рубля. Мы будем в эпохе сильного рубля еще довольно долго. Золото, как актив, выглядит на сегодня достаточно перегретым. Исторически доллар будет ослабляться, но никаких предпосылок к росту цен на золото в ближайшей перспективе я не вижу. Да, сейчас ситуация кризисная, но защитными активами сегодня будут инструменты, связанные с реальными ресурсами, нефтью, газом, продовольствием. А золото есть нельзя и иностранную валюту тоже, - полагает финансовый аналитик Александр Доржиев. 

Что касается продовольствия, то здесь рост стоимости будет наблюдаться при любом кризисе. 

- В Бурятии в апреле неожиданно вырос спрос на быстровозводимые поликарбонатные теплицы для выращивания ранних овощей. Население что-то чувствует и начинает больше вкладываться в огороды и дачи. Хотя ситуация, на мой взгляд, будет все-таки отличаться от 90-х годов, когда именно своя картошка и приусадебный участок могли сгладить проблемы с продовольствием в республике. Да и сегодняшний кризис в Бурятии будет все же не таким острым, как тогда. Но в целом эта отрасль останется в приоритете в ближайшие годы, - говорит улан-удэнский производственник Александр Воробьев.

Защитные активы

Тем не менее экономисты отмечают, что в период кризиса активы в иностранной валюте и золоте традиционно демонстрируют рост. Это было в России в периоды прежних кризисов - в 1998, в 2008 и в 2015 годах, когда падал рубль и цены на недвижимость. А валюта и золото, наоборот, росли, служа своеобразной защитой от инфляции и экономической нестабильности. 

Экономист из Улан-Удэ Николай Тетерин также полагает, что сейчас вкладываться в акции, в недвижимость и прочие долгосрочные активы опасно. По его словам, наступило время не вложений, а сбережений того, что есть, ведь «маховик кризиса раскручивается все больше». А население Бурятии не хочет смотреть в будущее, поскольку страшится его. 

- Есть ощущение, что прогнозы большинства строятся на иллюзии нашей «могучей экономики». Но в реальности ситуация крайне сложная, такую глубину проблем мы не наблюдали с кризиса 2008 года, - говорит эксперт.

Он добавил, что в текущей ситуации отмечается активный перевод капитала из рублевых сбережений в доллары. Это подтверждают данные банка России, которые показывают многократный рост покупок наличных долларов среди населения.

Экономист обращает внимание, что люди предпочитают краткосрочные вклады, опасаясь долгосрочных обязательств: «рублевые вклады становятся еще более краткосрочными — годовые депозиты уже не так популярны, потому что народ боится класть средства на долгий срок». 

Эта тенденция связана с ростом опасений относительно стабильности рубля и общей экономической ситуации. 

Между тем, как сообщили в пресс-службе отделения Банка России Национального банка по Республике Бурятия, объем депозитов населения республики на счетах в банках в январе-феврале 2026 года вырос со 167 млрд до почти 172 млрд рублей. Рекордная сумма за все время наблюдений. Это говорит о том, что население республики, несмотря на январский отток средств из банковской системы страны, верит банкам и держит там свои средства.

По прогнозам Центрального банка, ключевая ставка до конца года ожидается в диапазоне 13,1–14,3%, а к его окончанию возможно снижение до 12%. 

Будет ли девальвация рубля

Сколько продлятся высокие цены на нефть? Эксперты считают, что стабильность мировых цен на нефть и политические договоренности могут сильно повлиять на дальнейшее развитие ситуации в России. 

- Если в ближайшие месяцы будет договоренность по сделке между США и Ираном, то цены на нефть резко упадут, и Россия столкнется с серьезными трудностями, — предупреждает Николай Тетерин. 

По его словам, «высокие цены на нефть сейчас особо не помогают, потому что кризис затронул многие отрасли экономики, и выхода из него пока не видно». 

- Войти в кризис было просто, а выйти очень трудно, он затягивается. Поэтому инструменты сбережений ограничены, это в первую очередь золото и доллар. Я думаю, что в ближайшее время доллар может достичь 250 рублей за единицу, - говорит Тетерин.

По данным статистики, за последние десять лет один грамм золота в России подорожал более чем на 350%. 

Николай Тетерин добавил, что сейчас соотношение рубля и «зеленого» 78 - 79 рублей за доллар напоминает ситуацию десять лет назад, хотя за это время экономика России значительно ослабла: «Если десять лет назад мы еще могли занимать деньги, чтобы переждать кризис, то сейчас денег нам никто не даст, и ситуация гораздо сложнее, а курс нацвалюты пока держат для борьбы с инфляцией». 

Поэтому, по его словам, рано или поздно монетарным властям придется опускать рубль, чтобы сделать нашу промышленность относительно конкурентоспособной, поскольку при таком дорогом курсе рубля производить в России невыгодно. Поэтому в случае нарастания экономического кризиса защитные активы будут и дальше расти в цене.
Теги
деньги

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru