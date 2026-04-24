Общество 24.04.2026 в 06:00

Зурхай на пятницу, 24 апреля

8-й лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Священный день Будды Медицины

Благоприятно: для родившихся в годы Овцы, Курицы, Лошади и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения овец, возводить и освящать три объекта поклонения (тела, речи и ума Будды), назначать на должность.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; отправляться в путь, заниматься делами в поле, жениться, надевать обновки, шить одежду, торговать и собирать урожай, проводить похороны.

Стрижка волос: к долгой жизни.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.

Фото: Номер один
Теги
зурхай

ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru