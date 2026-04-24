Общество 24.04.2026 в 06:00
Зурхай на пятницу, 24 апреля
8-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Священный день Будды Медицины
Благоприятно: для родившихся в годы Овцы, Курицы, Лошади и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения овец, возводить и освящать три объекта поклонения (тела, речи и ума Будды), назначать на должность.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; отправляться в путь, заниматься делами в поле, жениться, надевать обновки, шить одежду, торговать и собирать урожай, проводить похороны.
Стрижка волос: к долгой жизни.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.
Фото: Номер один
