Зурхай на пятницу, 24 апреля

Священный день Будды МедициныБлагоприятно: для родившихся в годы Овцы, Курицы, Лошади и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения овец, возводить и освящать три объекта поклонения (тела, речи и ума Будды), назначать на должность.Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; отправляться в путь, заниматься делами в поле, жениться, надевать обновки, шить одежду, торговать и собирать урожай, проводить похороны.Стрижка волос: к долгой жизни.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.Фото: Номер один