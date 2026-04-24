Общество 24.04.2026 в 09:18

В Бурятии продавцы авиабилетов нахимичили с возвратами

Они оформляли льготные проездные на «мертвые души»
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии продавцы авиабилетов нахимичили с возвратами
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ в отношении генерального директора туристического агентства возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество с использованием служебного положения» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как сообщается в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета России по Республике Бурятия, обвинение связано с махинациями при обеспечении льготных категорий граждан авиабилетами для поездок к месту лечения и обратно.

В ходе расследования выяснилось, что к преступной схеме причастна и заместитель начальника одного из подразделений отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия. Ей также предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в декабре 2024 года между отделением Фонда и туристическим агентством были заключены государственные контракты на продажу авиабилетов. Для хищения бюджетных средств, директор агентства, действуя с сообщницей из фонда, составила фиктивные реестры и акты выполненных работ. В эти документы были внесены ложные данные о гражданах, включая умерших, которым билеты фактически не выдавались. Таким образом, соучастницы похитили более 663 тысяч рублей.

Расследование продолжается при содействии руководства и сотрудников контрольно-ревизионного отдела местного отделения Социального фонда. В отношении обеих обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Теги
мошенничество

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru