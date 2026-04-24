В Бурятии продавцы авиабилетов нахимичили с возвратами

В Улан-Удэ в отношении генерального директора туристического агентства возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество с использованием служебного положения» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как сообщается в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета России по Республике Бурятия, обвинение связано с махинациями при обеспечении льготных категорий граждан авиабилетами для поездок к месту лечения и обратно.

В ходе расследования выяснилось, что к преступной схеме причастна и заместитель начальника одного из подразделений отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия. Ей также предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в декабре 2024 года между отделением Фонда и туристическим агентством были заключены государственные контракты на продажу авиабилетов. Для хищения бюджетных средств, директор агентства, действуя с сообщницей из фонда, составила фиктивные реестры и акты выполненных работ. В эти документы были внесены ложные данные о гражданах, включая умерших, которым билеты фактически не выдавались. Таким образом, соучастницы похитили более 663 тысяч рублей.

Расследование продолжается при содействии руководства и сотрудников контрольно-ревизионного отдела местного отделения Социального фонда. В отношении обеих обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.