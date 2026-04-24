В Бурятии почти 140 тысяч человек не знают о своём предиабете

В России сложилась тревожная ситуация – каждый пятый взрослый житель страны страдает сахарным диабетом или находится в состоянии предиабета. В Бурятии проблема стоит особенно остро и более 43 тысяч взрослых местных жителей имеют диагноз «сахарный диабет», а ещё около 140 тысяч живут с предиабетом, зачастую даже не подозревая об этом.

Врачи Республиканской клинической больницы рассказали о двух основных типах заболевания: 1-й тип (встречается примерно у 5% пациентов) — это состояние, при котором организм вообще не вырабатывает инсулин и 2-й тип (составляет 95% всех случаев) — инсулин вырабатывается, но работает неэффективно. Этот тип тесно связан с избыточным весом и ожирением.

- Именно 2-му типу диабета предшествует предиабет. Опасность заключается в том, что разрушительные процессы в сосудах начинаются уже на этой стадии. Без лечения и контроля высокий уровень сахара в крови со временем приводит к катастрофическим последствиям: инфарктам, инсультам, потере зрения, ампутациям конечностей и тяжёлому поражению почек, - отметили в РКБ.

Медики подчёркивают, что защититься можно и ранняя диагностика – это ключ к здоровью. Если выявить диабет или предиабет на начальной стадии, можно полностью избежать тяжёлых осложнений.

- Главный и самый простой способ контроля – ежегодная проверка уровня сахара в крови. Сделать это можно бесплатно во время диспансеризации в любой поликлинике по месту жительства, - подчеркнули врачи.

