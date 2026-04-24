Общество 24.04.2026 в 11:06

После городских субботников в Улан-Удэ вывезли более 10 тысяч мешков мусора

Столицы Бурятии активно готовят к праздникам
Текст: Андрей Константинов
После городских субботников в Улан-Удэ вывезли более 10 тысяч мешков мусора
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ за месяц с улиц вывезли свыше 10 тысяч мешков мусора, убрано почти 8 тысяч тонн песка, начат ямочный ремонт и обновление дорожной разметки. Комбинат по благоустройству подводит предварительные итоги основных работ после завершения зимнего сезона и подготовки к майским праздникам.

– На общегородской субботник мы усилим вывоз мешков – будет задействовано 12 больших самосвалов. Постараемся справиться за 2–3 дня, – отметил директор КБУ Игорь Мункуев.
 
Ямочный ремонт стартовал раньше срока
 
По поручению мэра Игоря Шутенкова ямочный ремонт начался 15 апреля – на пять дней раньше обычного. Работы ведутся двумя способами: горячий асфальт для крупных и сложных выбоин и быстротвердеющие бецемы для средних ям.

– Холодная погода немного мешает, но Комбинат работает по графику, – добавил директор.
 
Подготовка к 9 мая и Дню города

Специалисты приводят в порядок 21 памятник воинской славы. Уже отремонтировано 10 объектов. Из 12 городских скульптур вымыты 11 – остался только памятник Александру Пушкину. Параллельно усиленно моют автобусные и трамвайные остановки.

Обновление дорожной разметки: 90 % осевых линий и 50 % «зебр»

Как только сошёл снег, дорожная служба приступила к нанесению разметки. На магистралях используют термопластик, в отдалённых районах – белую краску. На сегодня выполнено почти 90% осевых линий – это разделительные полосы и границы полос движения, и 50% пешеходных переходов.
 
– Работа идёт очень плотно. Специалисты трудятся с 11 ночи до утра. За ночь наносится от 10 до 20 километров разметки и обновляется до 10 «зебр». Также делаем стрелки и островки безопасности. Результат горожане видят утром, когда едут по правильному пути – безопасно и без затруднений. Работаем без выходных, задача – успеть к майским праздникам, – подчеркнул Игорь Мункуев.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
