Общество 24.04.2026 в 11:05

Модельер из Бурятии стал членом Всемирной ассоциации дизайнеров

Такое признание получил Игорь Сарапулов
Текст: Карина Перова
Модельер из Бурятии стал членом Всемирной ассоциации дизайнеров
Фото: колледж искусств имени П.И. Чайковского

Модельер колледжа искусств Улан-Удэ Игорь Сарапулов официально стал членом Всемирной ассоциации дизайнеров (WAD). Такое признание его творческих достижений дает возможность сотрудничать с коллегами по всему земному шару и представлять Бурятию в более широком формате.

Творец уже много лет состоит в Евразийской ассоциации этнодизайнеров, цель которой развитие и приумножение культуры национальных костюмов в странах СНГ. Более 30 лет руководит творческой студией «Fashion room» и 10 лет – пошивочным цехом колледжа искусств имени П.И. Чайковского. В учебном заведении благодаря его усилиям обновили костюмы для участников хора, музыкантов оркестров, народных ансамблей и хореографических коллективов, а также для некоторых спектаклей учреждения.

Игорь Сарапулов продвигает культурные ценности России и республики на мировой арене. По приглашению зарубежных сторон он неоднократно принимал участие в культурных проектах в Монголии, Китае и Таиланде.

Также дизайнера не раз приглашали в качестве эксперта и члена жюри на международный фестиваль-конкурс этнического костюма «Подиум-Этно. Содружество» (Иркутск), международный конкурс дизайнеров одежды «Особая мода» (Томск), Всебурятский международный фестиваль «Алтаргана», неделю моды в Санкт-Петербурге, Всероссийский проект модельеров и дизайнеров «Мода. Национальное Достояние» (Москва) и др.

Ранее Игорь Сарапулов представил новую коллекцию «Номин» на выставке «Уникальная Россия».

