24.04.2026 в 11:36

В Бурятии ужесточат контроль за такси

Регион получит новые рычаги управления отраслью
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии ужесточат контроль за такси
Фото: архив «Номер один»
Вчера на сессии депутаты Хурала Бурятии приняли поправки в республиканский закон о такси. Изменения касаются полномочий правительства Бурятии - теперь у него появятся два новых инструмента для регулирования перевозок.

Правительство сможет устанавливать порядок определения общего количества машин, сведения о которых можно внести в региональный реестр легковых такси. Проще говоря, власти получат возможность ограничивать число автомобилей, официально работающих в такси по всей республике.

Второй новый пункт - порядок учёта и рассмотрения уведомлений о внесении машины в реестр. Это процедурное изменение, которое должно сделать систему прозрачнее.

Бурятия пытается навести порядок в сфере такси уже много лет. Еще в 2020 году в минтрансе сообщали, что число «нелегалов» достигает половины от всех машин на линии. В 2021 году создали межведомственную комиссию по борьбе с незаконными перевозками - о её прорывных результатах публично не сообщалось.

Проблема в том, что у республики до сих пор не было нормальных рычагов воздействия. Федеральный закон о такси приняли, но он не дал регионам достаточных инструментов для контроля. Нынешние поправки - попытка хотя бы частично закрыть эту дыру.

При этом главная боль бурятских таксистов - запрет на «праворульки» - никуда не делась. Напомним, с 1 октября 2025 года в России вступили в силу требования, по которым разрешение на работу в такси могут получать только автомобили, выпущенные после 1 июля 2019 года. Фактически это запретило использовать подержанные японские иномарки с правым рулём. А в Бурятии и других регионах Дальнего Востока и Сибири, по данным перевозчиков, до 90 процентов всего парка такси приходится именно на них.

«Японские автомобили по безопасности превосходят отечественные, это факт, - говорил в 2025 году депутат Народного Хурала Виктор Малышенко. - Очевидно, что запреты серьёзнейшим образом отразятся на благосостоянии жителей Бурятии. Отечественная продукция не подходит для интенсивной эксплуатации».

Перевозчики предупреждали: если закон введут в полную силу, цены на такси вырастут минимум в два раза. Новые российские машины, которые соответствуют требованиям, стоят примерно в два раза дороже подержанных японских, а их надёжность вызывает вопросы. Согласно опросам таксистов, первый серьёзный ремонт автомобилей АвтоВАЗа требуется уже в течение первого года эксплуатации.

Принятые сейчас поправки проблему «праворулек» не решают. Но дают властям хотя бы возможность считать и ограничивать количество легальных машин в реестре. Это не революция, но шаг в сторону порядка.
