В Бурятии Северобайкальску вернули первоначальный официальный символ

В Бурятии восстановили историческую справедливость в Северобайкальске. Городу вернули официальный символ – первоначальный авторский эскиз эмблемы, созданный Анатолием Оленичевым. Решение приняли накануне на Совете депутатов.

В архиве не сохранился оригинал эмблемы, утвержденной в 2001 году. В ходе изучения материалов семьи Оленичевых дочь создателя эмблемы, Надежда, обнаружила авторский эскиз № 1469.

Он существенно отличается от версии, которая использовалась до сих пор. Выяснилось, что первоначальный вариант эмблемы был искажен умышленно – с целью присвоения авторства.

«Этот эскиз – часть историко-культурного наследия нашего города. Теперь мы можем использовать восстановленный облик эмблемы при оформлении культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, в наглядной агитации, при изготовлении рекламной и сувенирной продукции», - прокомментировали в администрации Северобайкальска.

Также утверждены герб и флаг города – сейчас они проходят стадию регистрации в Государственном геральдическом регистре.