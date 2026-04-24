Пенсионерка из Бурятии не уехала на ПМЖ в Америку и сохранила миллионы

В дежурную часть отдела полиции по Октябрьскому району обратилась 70-летняя женщина. Мошенники пытались похитить у неё 1,9 миллиона рублей, но их афера на этот раз не удалась.

Схема по ее обману началась со звонка неизвестной женщины, которая представилась сотрудницей службы домофона и попросила продиктовать код из SMS для «получения ключей». Затем позвонил сотрудник Роскомнадзора, заявив, что Госуслуги взломаны, а на ее имя оформлена доверенность на преступника, находящегося в федеральном розыске. Завершающим аккордом стал звонок от сотрудника Росфинмониторинга. Он напугал женщину тем, что её деньги могут быть использованы для «финансирования вооружённых формирований», и убедил срочно снять все средства и передать их правоохранителям.

Действуя по инструкциям мошенников, пенсионерка направилась в отделение банка с целью снятия указанной суммы. Поскольку требуемых средств в кассе не оказалось, она оформила заявку на их выдачу, сообщив сотрудникам банка, что деньги необходимы для переезда в США к дочери. Вернувшись домой, она (на свое счастье) поделилась произошедшим со знакомым, который и указал ей на явные признаки мошеннической схемы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция призывает граждан быть бдительными и немедленно обращаться по телефону доверия МВД по Бурятии (29-29-29), если возникли подозрения.

