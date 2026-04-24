Общество 24.04.2026 в 11:57

Пенсионерка из Бурятии не уехала на ПМЖ в Америку и сохранила миллионы

70-летняя бабушка чудом спаслась от мошенников
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В дежурную часть отдела полиции по Октябрьскому району обратилась 70-летняя женщина. Мошенники пытались похитить у неё 1,9 миллиона рублей, но их афера на этот раз не удалась.

Схема по ее обману началась со звонка неизвестной женщины, которая представилась сотрудницей службы домофона и попросила продиктовать код из SMS для «получения ключей». Затем позвонил сотрудник Роскомнадзора, заявив, что Госуслуги взломаны, а на ее имя оформлена доверенность на преступника, находящегося в федеральном розыске. Завершающим аккордом стал звонок от сотрудника Росфинмониторинга. Он напугал женщину тем, что её деньги могут быть использованы для «финансирования вооружённых формирований», и убедил срочно снять все средства и передать их правоохранителям.

Действуя по инструкциям мошенников, пенсионерка направилась в отделение банка с целью снятия указанной суммы. Поскольку требуемых средств в кассе не оказалось, она оформила заявку на их выдачу, сообщив сотрудникам банка, что деньги необходимы для переезда в США к дочери. Вернувшись домой, она (на свое счастье) поделилась произошедшим со знакомым, который и указал ей на явные признаки мошеннической схемы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция призывает граждан быть бдительными и немедленно обращаться по телефону доверия МВД по Бурятии (29-29-29), если возникли подозрения.

Фото: нейросеть

Теги
мошенники

Все новости

Безымянной горе в Хамар-Дабане присвоили имя Санкт-Петербургского университета
24.04.2026 в 12:42
В Бурятии расчистят русло реки Холодная
24.04.2026 в 12:40
В Бурятии отца, случайно отравившего дочь, отправили на исправительные работы
24.04.2026 в 12:22
Магазин в Улан-Удэ обокрали с помощью коляски с ребенком
24.04.2026 в 12:12
В Бурятии сельчанин нашел под полом сарая охотничье ружье
24.04.2026 в 12:08
В Бурятии участников СВО будут брать на работу по квоте
24.04.2026 в 12:08
Пенсионерка из Бурятии не уехала на ПМЖ в Америку и сохранила миллионы
24.04.2026 в 11:57
Жительница Бурятии ответит за ложное сообщение о поджоге железнодорожной станции
24.04.2026 в 11:49
В Бурятии ужесточат контроль за такси
24.04.2026 в 11:36
В Бурятии Северобайкальску вернули первоначальный официальный символ
24.04.2026 в 11:30
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
Безымянной горе в Хамар-Дабане присвоили имя Санкт-Петербургского университета
Почти 66 процентов жителей Бурятии согласились назвать вершину «Пиком СПбГУ»
24.04.2026 в 12:42
В Бурятии расчистят русло реки Холодная
Минприроды региона заключило контракт на разработку ПСД
24.04.2026 в 12:40
В Бурятии отца, случайно отравившего дочь, отправили на исправительные работы
Девочка умерла, выпив отвердитель для эпоксидной смолы вместо сиропа от кашля
24.04.2026 в 12:22
Магазин в Улан-Удэ обокрали с помощью коляски с ребенком
За кражу одежды девушке грозит до двух лет лишения свободы
24.04.2026 в 12:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru