Жительница Бурятии ответит за ложное сообщение о поджоге железнодорожной станции

Жительница Бурятии предстанет перед судом за ложное сообщение о поджоге железнодорожной станции. Фигурантку установили и задержали сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте в декабре прошлого года.

Пьяная 58-летняя женщина из хулиганских побуждений сообщила оператору экстренной службы «112» о готовящемся поджоге станции Онохой Восточно-Сибирской железной дороги. При проверке информация не подтвердилась.

«Следователем линейного отдела возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), которое с утвержденным Бурятским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Заиграевский районный суд для рассмотрения по существу», - прокомментировали в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 700 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.