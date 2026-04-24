Общество 24.04.2026 в 12:08
В Бурятии сельчанин нашел под полом сарая охотничье ружье
Мужчина сдал оружие в полицию
Текст: Карина Перова
Житель села Санага Закаменского района Бурятии нашел нарезное оружие, когда разбирал сарай. Охотничье ружье спрятали под полом хозяйственной постройки.
41-летний мужчина обратился в полицию и добровольно сдал находку правоохранителям. Сельчанин может претендовать на денежное вознаграждение.
Тарифы:
за сдачу огнестрельного охотничьего оружия с нарезным стволом – 10 тыс. рублей;
за сдачу охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия – 10 тыс. рублей;
за сдачу самодельного огнестрельного оружия – 4 тыс. рублей;
за сдачу обреза огнестрельного охотничьего оружия с нарезным стволом – 6 тыс. рублей;
за сдачу обреза охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия – 5 тыс. рублей.