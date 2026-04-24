В Бурятии отца, случайно отравившего дочь, отправили на исправительные работы

В Баргузинском районе Бурятии вынесли приговор жителю поселка Усть-Баргузин, из-за которого умерла его дочь. В прошлом году девочка случайно выпила отвердитель для эпоксидной смолы, который ранее отец перелил в пузырек из-под сиропа от кашля. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10 % заработной платы в доход государства», - сообщили в СУ СКР по РБ.

Напомним, осужденный у себя дома на кухне по ошибке поставил бутылку из-под лекарственного препарата от кашля, в которой для бытовых нужд хранил жидкий отвердитель для эпоксидной смолы, к другим медикаментам.

Утром 30 декабря 2025 года у его малолетней дочери стали проявляется признаки простуды. Сожительница мужчины, думая, что в флаконе сироп, дала девочке из него жидкость. Ребенок все проглотил как лекарство.

В результате острого отравления девочка скончалась на месте происшествия до приезда «скорой» – отвердитель для эпоксидной смолы имеет высокую токсичность.