В Бурятии участников СВО будут брать на работу по квоте

Вчера депутаты Народного Хурала приняли закон о квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции. Теперь работодатели, у которых трудится больше 35 человек, обязаны выделить для них не менее одного процента рабочих мест (как минимум одно место).Многие бойцы за время службы потеряли профессиональные навыки и квалификацию. После возвращения им трудно конкурировать на рынке труда с теми, у кого не было перерыва в работе. Работодатели часто отдают предпочтение кандидатам без «перерыва в стаже», считая их более квалифицированными. «Участники специальной военной операции испытывают трудности при поиске работы и, как следствие, ограничены в реализации права зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.- По предварительным расчетам на данный момент в Бурятии насчитывается 583 работодателя, которые попадают под действие этого закона. Они смогут обеспечить порядка 820 рабочих мест, – доложил депутатам руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев. - Конкретный порядок выполнения квоты будет разрабатываться правительством Республики Бурятия.Больше всего таких мест потребуется в Улан-Удэ - 561, в Северобайкальске - 29, в Еравнинском районе - 19, в Кабанском - 29, в Заиграевском - 15. Квота не распространяется на общественные объединения инвалидов, организации в стадии банкротства, госорганы и муниципалитеты.Работодатель может выполнить квоту тремя способами: напрямую взять на работу участника СВО, договориться с другой компанией, которая трудоустроит такого сотрудника «за него», или, если ни того, ни другого не получилось, обратиться в службу занятости. Если там не смогут найти подходящего кандидата, квота считается выполненной автоматически. При этом бойцы могут бесплатно пройти профобучение или получить дополнительное образование - это предусмотрено национальным проектом «Кадры». Правда, в пояснительной записке признают: обучение носит в основном теоретический характер и не даёт полноценного практического опыта.Похожие законы уже приняли в Новгородской области, Карелии, Вологодской, Курской, Московской, Самарской областях, а также в Мордовии, Тыве, Якутии, на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Где-то квота составляет один процент, где-то - до 1,2 процента. Закон одобрили крупнейшие работодатели республики: авиационный завод, ЛВРЗ, приборостроительное объединение, разрез «Тугнуйский», а также Торгово-промышленная палата, отделение Ассоциации ветеранов СВО и «Комитет семей воинов Отечества».