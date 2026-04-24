24.04.2026

В Бурятии участников СВО будут брать на работу по квоте

Работодатели со штатом больше 35 человек должны будут выделить 1% мест для вернувшихся с фронта
Текст: Станислав Сергеев
Фото: архив «Номер один»
Вчера депутаты Народного Хурала приняли закон о квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции. Теперь работодатели, у которых трудится больше 35 человек, обязаны выделить для них не менее одного процента рабочих мест (как минимум одно место).

Многие бойцы за время службы потеряли профессиональные навыки и квалификацию. После возвращения им трудно конкурировать на рынке труда с теми, у кого не было перерыва в работе. Работодатели часто отдают предпочтение кандидатам без «перерыва в стаже», считая их более квалифицированными. «Участники специальной военной операции испытывают трудности при поиске работы и, как следствие, ограничены в реализации права зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

- По предварительным расчетам на данный момент в Бурятии насчитывается 583 работодателя, которые попадают под действие этого закона. Они смогут обеспечить порядка 820 рабочих мест, – доложил депутатам руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев. - Конкретный порядок выполнения квоты будет разрабатываться правительством Республики Бурятия.

Больше всего таких мест потребуется в Улан-Удэ - 561, в Северобайкальске - 29, в Еравнинском районе - 19, в Кабанском - 29, в Заиграевском - 15. Квота не распространяется на общественные объединения инвалидов, организации в стадии банкротства, госорганы и муниципалитеты.

Работодатель может выполнить квоту тремя способами: напрямую взять на работу участника СВО, договориться с другой компанией, которая трудоустроит такого сотрудника «за него», или, если ни того, ни другого не получилось, обратиться в службу занятости. Если там не смогут найти подходящего кандидата, квота считается выполненной автоматически. При этом бойцы могут бесплатно пройти профобучение или получить дополнительное образование - это предусмотрено национальным проектом «Кадры». Правда, в пояснительной записке признают: обучение носит в основном теоретический характер и не даёт полноценного практического опыта.

Похожие законы уже приняли в Новгородской области, Карелии, Вологодской, Курской, Московской, Самарской областях, а также в Мордовии, Тыве, Якутии, на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Где-то квота составляет один процент, где-то - до 1,2 процента. Закон одобрили крупнейшие работодатели республики: авиационный завод, ЛВРЗ, приборостроительное объединение, разрез «Тугнуйский», а также Торгово-промышленная палата, отделение Ассоциации ветеранов СВО и «Комитет семей воинов Отечества».
Все новости

Безымянной горе в Хамар-Дабане присвоили имя Санкт-Петербургского университета
24.04.2026 в 12:42
В Бурятии расчистят русло реки Холодная
24.04.2026 в 12:40
В Бурятии отца, случайно отравившего дочь, отправили на исправительные работы
24.04.2026 в 12:22
Магазин в Улан-Удэ обокрали с помощью коляски с ребенком
24.04.2026 в 12:12
В Бурятии сельчанин нашел под полом сарая охотничье ружье
24.04.2026 в 12:08
В Бурятии участников СВО будут брать на работу по квоте
24.04.2026 в 12:08
Пенсионерка из Бурятии не уехала на ПМЖ в Америку и сохранила миллионы
24.04.2026 в 11:57
Жительница Бурятии ответит за ложное сообщение о поджоге железнодорожной станции
24.04.2026 в 11:49
В Бурятии ужесточат контроль за такси
24.04.2026 в 11:36
В Бурятии Северобайкальску вернули первоначальный официальный символ
24.04.2026 в 11:30
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
Безымянной горе в Хамар-Дабане присвоили имя Санкт-Петербургского университета
Почти 66 процентов жителей Бурятии согласились назвать вершину «Пиком СПбГУ»
24.04.2026 в 12:42
В Бурятии расчистят русло реки Холодная
Минприроды региона заключило контракт на разработку ПСД
24.04.2026 в 12:40
В Бурятии отца, случайно отравившего дочь, отправили на исправительные работы
Девочка умерла, выпив отвердитель для эпоксидной смолы вместо сиропа от кашля
24.04.2026 в 12:22
Магазин в Улан-Удэ обокрали с помощью коляски с ребенком
За кражу одежды девушке грозит до двух лет лишения свободы
24.04.2026 в 12:12
