Магазин в Улан-Удэ обокрали с помощью коляски с ребенком

В Улан-Удэ сотрудники полиции установили личность девушки, которая похитила одежду из сетевого магазина на улице Жердева. Директор магазина обратился в полицию после того, как во время инвентаризации была выявлена недостача в 15 тысяч рублей.

В ходе проверки выяснилось, что 24-летняя улан-удэнка пришла в магазин с ребёнком подруги. Она выбрала одежду, зашла в примерочную вместе с коляской, сняла там антикражные устройства с понравившихся вещей и спрятала их в коляске. После этого девушка спокойно покинула магазин, не оплатив товар.

- Подозреваемая ранее не была судима и официально не трудоустроена. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по этой статье достигает двух лет лишения свободы, - сообщили в полиции республики.

Фото: нейросеть