Общество 24.04.2026 в 12:42
Безымянной горе в Хамар-Дабане присвоили имя Санкт-Петербургского университета
Почти 66 процентов жителей Бурятии согласились назвать вершину «Пиком СПбГУ»
Текст: Станислав Сергеев
В хребте Хамар-Дабан в Бурятии появится новая именная вершина. Депутаты Народного Хурала одобрили предложение Санкт-Петербургского государственного университета назвать безымянную гору «Пиком Санкт-Петербургского университета».
Речь идёт о вершине высотой 1724 метра. Гора находится на территории Бурятии и до сих пор не имела собственного имени.
Напомним, в августе 2025 года в адрес республиканского парламента поступило официальное письмо от Санкт-Петербургского университета. В нем говорилось, что в феврале 2024 года университет отметил свое 300-летие. Согласно плану юбилейных мероприятий предусмотрено, что эту дату увековечат в названии одной из горных вершин России.
К тому же в августе 2023 года состоялась экспедиция учащихся и сотрудников СПбГУ с восхождением на эту вершину и закладкой там памятной записки. К письму авторы приложили необходимый картографический материал и фотоснимки.
Инициативу обсуждали долго. В Народном Хурале создали специальную рабочую группу с участием представителей парламента, правительства республики, местных властей, федеральных ведомств и научных организаций. Затем выясняли мнение жителей - провели опрос. Почти 66 процентов участников высказались за новое название.
Парламентарии сочли предложение целесообразным и одобрили его.
Речь идёт о вершине высотой 1724 метра. Гора находится на территории Бурятии и до сих пор не имела собственного имени.
Напомним, в августе 2025 года в адрес республиканского парламента поступило официальное письмо от Санкт-Петербургского университета. В нем говорилось, что в феврале 2024 года университет отметил свое 300-летие. Согласно плану юбилейных мероприятий предусмотрено, что эту дату увековечат в названии одной из горных вершин России.
К тому же в августе 2023 года состоялась экспедиция учащихся и сотрудников СПбГУ с восхождением на эту вершину и закладкой там памятной записки. К письму авторы приложили необходимый картографический материал и фотоснимки.
Инициативу обсуждали долго. В Народном Хурале создали специальную рабочую группу с участием представителей парламента, правительства республики, местных властей, федеральных ведомств и научных организаций. Затем выясняли мнение жителей - провели опрос. Почти 66 процентов участников высказались за новое название.
Парламентарии сочли предложение целесообразным и одобрили его.