Общество 24.04.2026 в 12:40

В Бурятии расчистят русло реки Холодная

Минприроды региона заключило контракт на разработку ПСД
Текст: Карина Перова
В Бурятии расчистят русло реки Холодная
Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

В Бурятии по требованию природоохранного прокурора разрабатывают проектную документацию по расчистке русла реки Холодная.

В августе 2023 года произошел паводок, из-за которого размыло участок и прекратилось движение по Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Для естественного водотока необходимо расчистить русло реки.

«Во исполнение решения суда, принятого по иску природоохранной прокуратуры, министерством природных ресурсов и экологии Республики Бурятия заключен государственный контракт на разработку проектной документации в целях проведения работ. Исполнение государственного контракта находится под контролем прокурора», - сообщили в надзорном ведомстве.

Река Холодная протекает на севере Бурятии, это правый приток Кичеры (бассейн озера Байкал). Ее длина составляет 85 км, водосборная площадь – 1090 км².

