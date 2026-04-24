В Бурятии расчистят русло реки Холодная

В Бурятии по требованию природоохранного прокурора разрабатывают проектную документацию по расчистке русла реки Холодная.

В августе 2023 года произошел паводок, из-за которого размыло участок и прекратилось движение по Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Для естественного водотока необходимо расчистить русло реки.

«Во исполнение решения суда, принятого по иску природоохранной прокуратуры, министерством природных ресурсов и экологии Республики Бурятия заключен государственный контракт на разработку проектной документации в целях проведения работ. Исполнение государственного контракта находится под контролем прокурора», - сообщили в надзорном ведомстве.

Река Холодная протекает на севере Бурятии, это правый приток Кичеры (бассейн озера Байкал). Ее длина составляет 85 км, водосборная площадь – 1090 км².