Общество 24.04.2026 в 14:09

В Улан-Удэ подрядчиков обязали привести в порядок 73 участка дорог

Наиболее частая проблема – трещины
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Улан-Удэ

В Улан-Удэ подрядчикам выдали 73 уведомления на устранение замечаний на гарантийных дорогах. Всего специалисты комитета по строительству с 23 марта по 21 апреля проверили 110 участков общей протяженностью более 98 километров.

Проверка охватила улицы Ринчино, Иволгинскую, Дорожную и центральные улицы города, включая улицы Борсоева, Спартака, Хоца Намсараева, Добролюбова, Банзарова, Куйбышева, Краснофлотскую и другие. Наиболее частой проблемой стали трещины на дорогах, их обнаружили на 73 участках. На 26 объектах зафиксировали выбоины, 17 участков дорог находятся в удовлетворительном состоянии.

«Подрядчикам, проводившим ремонт, уже выданы уведомления о необходимости устранения замечаний. Все обнаруженные недостатки они обязаны устранить за свой счёт в рамках пятилетнего гарантийного срока. В случае неисполнения требований Дирекция по развитию транспортной инфраструктуры применит к ним штрафные санкции», - отметили в мэрии.

Все новости

Россия не будет повышать Монголии цены на бензин
24.04.2026 в 14:15
В Улан-Удэ подрядчиков обязали привести в порядок 73 участка дорог
24.04.2026 в 14:09
Счётная палата Бурятии насчитала нарушений на 19 миллиардов рублей
24.04.2026 в 14:09
Безымянной горе в Хамар-Дабане присвоили имя Санкт-Петербургского университета
24.04.2026 в 12:42
В Бурятии расчистят русло реки Холодная
24.04.2026 в 12:40
В Бурятии отца, случайно отравившего дочь, отправили на исправительные работы
24.04.2026 в 12:22
Магазин в Улан-Удэ обокрали с помощью коляски с ребенком
24.04.2026 в 12:12
В Бурятии сельчанин нашел под полом сарая охотничье ружье
24.04.2026 в 12:08
В Бурятии участников СВО будут брать на работу по квоте
24.04.2026 в 12:08
Пенсионерка из Бурятии не уехала на ПМЖ в Америку и сохранила миллионы
24.04.2026 в 11:57
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
Безымянной горе в Хамар-Дабане присвоили имя Санкт-Петербургского университета
Почти 66 процентов жителей Бурятии согласились назвать вершину «Пиком СПбГУ»
24.04.2026 в 12:42
В Бурятии расчистят русло реки Холодная
Минприроды региона заключило контракт на разработку ПСД
24.04.2026 в 12:40
В Бурятии отца, случайно отравившего дочь, отправили на исправительные работы
Девочка умерла, выпив отвердитель для эпоксидной смолы вместо сиропа от кашля
24.04.2026 в 12:22
Магазин в Улан-Удэ обокрали с помощью коляски с ребенком
За кражу одежды девушке грозит до двух лет лишения свободы
24.04.2026 в 12:12
