В Улан-Удэ подрядчиков обязали привести в порядок 73 участка дорог

В Улан-Удэ подрядчикам выдали 73 уведомления на устранение замечаний на гарантийных дорогах. Всего специалисты комитета по строительству с 23 марта по 21 апреля проверили 110 участков общей протяженностью более 98 километров.

Проверка охватила улицы Ринчино, Иволгинскую, Дорожную и центральные улицы города, включая улицы Борсоева, Спартака, Хоца Намсараева, Добролюбова, Банзарова, Куйбышева, Краснофлотскую и другие. Наиболее частой проблемой стали трещины на дорогах, их обнаружили на 73 участках. На 26 объектах зафиксировали выбоины, 17 участков дорог находятся в удовлетворительном состоянии.

«Подрядчикам, проводившим ремонт, уже выданы уведомления о необходимости устранения замечаний. Все обнаруженные недостатки они обязаны устранить за свой счёт в рамках пятилетнего гарантийного срока. В случае неисполнения требований Дирекция по развитию транспортной инфраструктуры применит к ним штрафные санкции», - отметили в мэрии.