Политика и власть 24.04.2026 в 14:09

Счётная палата Бурятии насчитала нарушений на 19 миллиардов рублей

За год количество финансовых нарушений выросло на четверть
Текст: Станислав Сергеев
Фото: «Номер один»
Счётная палата Бурятии подвела итоги работы за 2025 год. Как сообщил депутатам Хурала председатель контрольного ведомства Евгений Пегасов, общая сумма выявленных нарушений составила 19 миллиардов рублей. Это в 15 раз больше, чем годом ранее. Количество самих нарушений выросло на 23 процента.

Больше всего нарушений оказалось в сфере управления государственной собственностью - 12,6 миллиарда рублей. На втором месте - нарушения бюджетного и бухгалтерского учёта, на третьем - нарушения при госзакупках.

Отдельно Евгений Пегасов отметил рост неэффективного использования бюджетных средств. В 2025 году выявили 1926 таких фактов - это в 47 раз больше, чем в 2024-м. А сумма неэффективно потраченных денег выросла до 969 миллионов рублей.

Но есть и позитив: нецелевое использование бюджетных средств сократилось в четыре раза - с восьми случаев до двух.

По итогам проверок Счётная палата внесла 25 представлений с предложениями устранить нарушения. Из них выполнены 13. Ещё 34 представления, внесённые в прошлые годы, тоже наконец исполнили.

Благодаря проверкам Счётной палаты удалось уменьшить бюджетные расходы на 1,57 миллиарда рублей: в сметах нашли ошибки и пересчитали стоимость строек и ремонтов дорог. Подрядчикам выставили претензии на 454 миллиона рублей за нарушение условий контрактов.

По материалам Счётной палаты в прокуратуру направили девять материалов. Возбудили три уголовных дела. К административной ответственности привлекли одно юридическое и девять должностных лиц, к дисциплинарной - 61 должностное лицо. Штрафов взыскали на 102 тысячи рублей.
Все новости

Россия не будет повышать Монголии цены на бензин
24.04.2026 в 14:15
В Улан-Удэ подрядчиков обязали привести в порядок 73 участка дорог
24.04.2026 в 14:09
Счётная палата Бурятии насчитала нарушений на 19 миллиардов рублей
24.04.2026 в 14:09
Безымянной горе в Хамар-Дабане присвоили имя Санкт-Петербургского университета
24.04.2026 в 12:42
В Бурятии расчистят русло реки Холодная
24.04.2026 в 12:40
В Бурятии отца, случайно отравившего дочь, отправили на исправительные работы
24.04.2026 в 12:22
Магазин в Улан-Удэ обокрали с помощью коляски с ребенком
24.04.2026 в 12:12
В Бурятии сельчанин нашел под полом сарая охотничье ружье
24.04.2026 в 12:08
В Бурятии участников СВО будут брать на работу по квоте
24.04.2026 в 12:08
Пенсионерка из Бурятии не уехала на ПМЖ в Америку и сохранила миллионы
24.04.2026 в 11:57
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
В Бурятии урежут выплаты работающим ВИП-пенсионерам
Ежемесячную доплату приостановят, если чиновник на пенсии снова пошёл на госслужбу или стал депутатом
23.04.2026 в 15:30
В Бурятии застройщики будут отдавать часть квартир детям-сиротам в обмен на землю
Новый закон позволит привлекать инвесторов для строительства жилья, а не покупать его за бюджетные деньги
23.04.2026 в 13:02
В Бурятии уберут из законов всё, что связано с отзывом главы республики и депутатов
Избирательное законодательство приводят в соответствие с федеральными нормами
23.04.2026 в 12:24
В Бурятии расширили льготы по налогам для бизнеса
Предприниматели в малых населённых пунктах смогут платить меньше
23.04.2026 в 12:18
