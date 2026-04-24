Счётная палата Бурятии насчитала нарушений на 19 миллиардов рублей

Счётная палата Бурятии подвела итоги работы за 2025 год. Как сообщил депутатам Хурала председатель контрольного ведомства Евгений Пегасов, общая сумма выявленных нарушений составила 19 миллиардов рублей. Это в 15 раз больше, чем годом ранее. Количество самих нарушений выросло на 23 процента.Больше всего нарушений оказалось в сфере управления государственной собственностью - 12,6 миллиарда рублей. На втором месте - нарушения бюджетного и бухгалтерского учёта, на третьем - нарушения при госзакупках.Отдельно Евгений Пегасов отметил рост неэффективного использования бюджетных средств. В 2025 году выявили 1926 таких фактов - это в 47 раз больше, чем в 2024-м. А сумма неэффективно потраченных денег выросла до 969 миллионов рублей.Но есть и позитив: нецелевое использование бюджетных средств сократилось в четыре раза - с восьми случаев до двух.По итогам проверок Счётная палата внесла 25 представлений с предложениями устранить нарушения. Из них выполнены 13. Ещё 34 представления, внесённые в прошлые годы, тоже наконец исполнили.Благодаря проверкам Счётной палаты удалось уменьшить бюджетные расходы на 1,57 миллиарда рублей: в сметах нашли ошибки и пересчитали стоимость строек и ремонтов дорог. Подрядчикам выставили претензии на 454 миллиона рублей за нарушение условий контрактов.По материалам Счётной палаты в прокуратуру направили девять материалов. Возбудили три уголовных дела. К административной ответственности привлекли одно юридическое и девять должностных лиц, к дисциплинарной - 61 должностное лицо. Штрафов взыскали на 102 тысячи рублей.