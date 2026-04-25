Главный конструктор бурятского завода ушел в дальнобойщики, а в 60 стал нелегалом в Таиланде

Самая, пожалуй, невероятная история с Михаилом случилась, когда ему исполнилось 60. Мало кто в этом возрасте решается на альпинизм, но наш герой загорелся идеей покорить высочайшую вершину Европы и России — Эльбрус (5642 метра).





Есть стереотип о том, что в 60 лет жизнь плавно перетекает в тихую гавань: дача, телевизор, внуки. Но 61-летний житель Улан-Удэ сломал этот сценарий и наотрез отказался стареть по графику, доказывая, что и в этом возрасте жизнь не менее яркая и насыщенная, чем в 40 лет. Он прошел путь от инженера третьей категории до главного конструктора на заводе, был руководителем транспортной компании и поработал водителем-дальнобойщиком, успел покрутиться в общепите и торговле, а после 60 лет решил, что самое время штурмовать горные вершины и зарабатывать на жизнь в тропическом раю. Своими историями Михаил делится в соцсетях и планирует издать книгу.Поначалу жизнь Михаила текла вполне размеренно, как у миллионов граждан СССР. Он окончил восемь классов, пошел учиться в авиационный техникум. Затем отслужил в армии и поступил в Восточно-Сибирский технологический институт.- Сначала я поступил на специальность «автомобили и автомобильное хозяйство» но после второго курса перевелся на заочное отделение. Будучи студентом-заочником, устроился на завод «Бурятферммаш» инженером третьей категории. У меня был диплом техникума, и я продолжал учиться в вузе. Уже через год стал начальником конструкторского бюро, а в 1991 году - главным конструктором. На тот момент мне было 26 лет, - вспоминает Михаил Гаврилов.Улан-Удэнский завод «Бурятферммаш» специализировался на выпуске оборудования для животноводческих комплексов и ферм. Предприятие входило в систему машиностроения для животноводства и кормопроизводства, производя металлоконструкции и механизмы для механизации сельского хозяйства.Пришли «лихие» 90-е. Михаил, поняв, что завод вот-вот закроется, уволился и в 1992 году устроился в Николаевский карьер по производству щебня начальником экспериментального цеха ремонтной базы. Там он организовал изготовление и производство мельничных комплексов с нуля. В течение года Михаил и рабочие карьера сконструировали, изготовили в металле и запустили в работу мельницу в Джидинском районе.С 1994 года наш герой решил работать на себя: открыл ИП и пошел в торговлю. С тех пор все и закрутилось: Михаил больше не возвращался к работе по найму.- С семьей ездил на машине на Черное море отдыхать. Такая романтика в дороге… Меня все это затянуло. Когда в 2001 году мы вновь съездили на море, решил, что куплю фуру и начну заниматься перевозками, - с улыбкой вспоминает Михаил о решении открыть транспортную компанию.Опыт в перевозках к тому моменту у Михаила уже имелся: с 1996 года он возил на КамАЗе продукты, главным образом сыры и колбасы.- 19 февраля 2002 года мы выехали из Улан-Удэ покупать первую фуру. Приобрели ее в Санкт-Петербурге. Два водителя у меня уже были, работа имелась. Первую машину покупал под конкретного человека, которому безоговорочно доверял. А он потом привлек к работе своего приятеля. Проблем с водителями тогда не было. Для перевозок выбрал «Вольво» - на мой взгляд, самый выносливый и подходящий для наших условий автомобиль, - объясняет свой выбор Михаил. В этом же году он открыл свою транспортную компанию.Осенью 2002 года предприниматель купил вторую фуру, а осенью 2003-го приобрел третью машину. Весь транспорт покупал в кредит, но быстро смог их закрыть.Пожалуй, самые яркие воспоминания в жизни Михаила связаны как раз с перевозками. Наш собеседник — человек с железной хваткой и богатым опытом. На протяжении восьми лет он владел собственной транспортной компанией, но, в отличие от многих бизнесменов, предпочитал не только руководить процессом из офиса, но и ходить в рейсы с водителями. За два года он получил права, позволяющие управлять большегрузами, и работал как обычный дальнобойщик: тысячи километров федеральных трасс, ночные смены и доверенный груз.Разных ситуаций в поездках не перечесть. Самые страшные из них связаны с криминалом, а точнее, с погонями. Тогда, в 90-е и начале 2000-х, дальнобойщики становились жертвами дорожных бандитов, целью которых было сорвать куш пожирнее. Давать отпор людям с оружием осмеливались не все. Михаил – один из тех, кто не робел.- Попал я как-то в историю. Дал денег одним таким вымогателям, они мне еще бумажку сунули – мол, больше вас никто не побеспокоит, покажете и все. Но дальше ситуация повторилась: снова преследование, угрозы и требование раскошелиться. Так я понял, что дорога длинная, а на всех денег не напасешься, - вспоминает Михаил.Один из таких случаев, когда мужчины едва не стали добычей преступников, случился на подъезде к Владимиру.- Не доезжая до Владимира, явилась она – моя головная боль, эта потрепанная «восьмерка». Мгновение – и она рванула вперед, обогнав нашу «Вольво». И вдруг прилипла к нам. Начала исподволь подтормаживать правым поворотом. Я достал ружье, накинул куртку-камуфляж, поставил оружие так, чтобы его было видно в лобовое стекло. Пусть видят, что мы нелегкая добыча и за свою жизнь будем бороться. Этот «болид» не отстает, нагло мигает поворотником и внезапно преграждает полосу. Мы обошли ее слева, набрали скорость. Однако эта «шушлайка» ожила, взревела мотором и начала нас догонять. Моргает «дальним». Применять оружие – крайняя мера, но бездействовать нельзя. Держим курс на ближайший пост, словно на спасительный маяк. Записал номер бандитской «тачки» на обрывке бумаги. Продолжаем маневрировать, перекрывая встречную полосу. Напарник выровнял машину, давит на газ, не давая им шанса на обгон. Проехали еще немного, и из-за поворота показался пост ГАИ. А эта колымага вдруг рванула вправо. Я подбежал к инспектору, кричу, что нас преследует машина, говорю номер… А тот невозмутимо ответил, что люди, возможно, заблудились и хотели спросить дорогу, а мы их за бандитов приняли, - делится неприятными воспоминаниями Михаил в своих постах.Случались у нашего героя и другие неприятности, как крупные, так и мелкие. Как-то раз Михаил вез на продажу бананы. Нужно было продать их в Чите и забрать груз с китайскими фруктами на Новосибирск. Однако бананы были зеленые и созреть не успели. Дозрели фрукты всего за сутки благодаря совету знакомой Михаила из Улан-Удэ. Секрет простой: нужно было обрезать по ручкам целлофан, обеспечить фруктам вентиляцию, распылить газ для ускорения созревания и включить рефрижератор на заданную температуру.Другая история связана с Красноярским краем, когда на подъезде к городу Ачинску внезапно загорелась одна из фур Михаила. Помочь спасти «Вольво» помогли пожарные. А Михаил и водители, имея с собой необходимые инструменты, к ночи все починили и поставили тягач на ход.- В рейсах всегда слушали радио. Знаете, какая песня мне не нравилась в те годы и была самой нелюбимой? «Яблоки на снегу». Как слышал ее, так сразу выключал. Это же страшное дело. Представьте: авария, фура ложится, фрукты разлетаются повсюду… Машина страдает, груз пропадает… Никаких страховок в те времена не было, все работали на свой страх и риск. Убытки ложились на водителей, перевозчиков. Но была молодость, адреналин. Возили и бананы в лютые морозы, и мороженое летом из Москвы. Ни разу товар не испортился, правдами и неправдами привозили все в срок, - говорит Михаил Гаврилов.Постепенно начались проблемы с кадрами – опытных водителей переманивали. Так наш герой получил права категорий «С», «Е» и сам сел за руль.- Когда начинал этот бизнес, был одним из первых в Бурятии, кто перешел на иномарки-грузовики. До этого возили все на КамАЗах. Мы ездили в Китай, Москву, Питер. По всей России практически. Солярка стоила четыре рубля, и можно было в одну сторону спокойно идти порожняком. В 2010 году я закрыл этот бизнес и переключился на торговлю, - отмечает предприниматель.Наш земляк — прирожденный бизнесмен. Как мы уже упоминали, в свое время он открыл продуктовый магазин, научился работать с ассортиментом и покупателями. Помимо торговли, занялся общепитом и открыл бар. Увы, ресторанный бизнес - штука капризная, но опыт дал Михаилу главное - умение находить подход к разным людям.В конце прошлого года, чтобы сменить обстановку, Михаил уехал с супругой на пять месяцев в Таиланд. Долгие годы ему приходилось отказывать себе в полноценном отдыхе – не на кого было оставить бизнес. Однако жить на проценты с накоплений он не собирался, а совместил приятное с полезным и быстро нашел применение своим навыкам в Королевстве улыбок.Имея водительские права всех существующих категорий (и недавно полученное удостоверение на управление мотоциклом), стал оказывать услуги приезжим туристам. Местный русскоговорящий «мистер-гид» возил гостей на экскурсии, встречал в аэропорту и сопровождал в огромные торговые центры Бангкока и Паттайи. Работу Михаил находил в местных чатах для россиян.Однако трудился мужчина все это время нелегально и устал от морального напряжения. Историй о задержании нелегальных перевозчиков и гидов из России в Таиланде много, и все они сталкиваются с целым рядом схожих трудностей. Так, за работу без лицензии гидом, водителем или организацию нелегального проката грозят крупные штрафы — до 500 000 бат (около 13 600 долларов). В некоторых случаях возможно реальное тюремное заключение — до года. В отдельных ситуациях наказание может достигать пяти лет лишения свободы и штрафа до 100 000 бат. Практически любое нарушение заканчивается депортацией, вдобавок могут запретить въезд в страну на несколько лет.В отношении иностранцев в Таиланде действуют значительные ограничения на занятия определенными профессиями. Помимо проведения экскурсий, иностранным гражданам запрещено заниматься уличной торговлей и различными традиционными ремеслами, оказывать парикмахерские услуги, работать водителем и многое другое.Свою команду он нашел не в соцсетях, а в походах по родной Бурятии. Познакомился с единомышленниками из Красноярска во время восхождения на пик Мунку-Сардык — самую высокую точку Восточных Саян, которая находится на границе Бурятии и Монголии. Там и родилась дружба. Увидев упорство друг друга в суровых условиях родной Сибири, мужчины решили покорить Кавказ.Сейчас Михаил снова в родной Бурятии. Используя свой колоссальный опыт логиста и знания, полученные за годы странствий, мужчина организует экскурсии по Бурятии.Особое место в его новой туристической карьере занимает озеро Хубсугул в Монголии, которое часто называют младшим братом Байкала. Также он набирает группы для восхождения на Мунку-Сардык. Желающих отправиться покорять вершину пока немного, но наш земляк не отчаивается. Предстоящее восхождение в этом году Михаил хочет посвятить коллегам-дальнобойщикам.Своими историями он делится в соцсетях и на своей странице. Его мечта – издать книгу. Сейчас наш герой готовит к публикации заключительные части, где намерен описать захватывающие моменты борьбы на дороге. Недавно Михаил сочинил песню, посвященную дальнобойщикам, и подобрал к ней аранжировку.Человек, живущий среди нас, доказывает: в жизни можно быть и дальнобойщиком, и туроператором, и водителем такси в Таиланде, и альпинистом. Главное — не бояться управлять судьбой, крепко сжимая руль в своих руках.Фото предоставлены М. Гавриловым