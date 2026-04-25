В Улан-Удэ заменят почти километр теплосетей на улице Трактовая

В Улан-Удэ начали капитальный ремонт тепловой магистрали на улице Трактовая. Работы проведут в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Всего заменят 892 метра ветхих сетей. Вместо старых труб проложат новый современный трубопровод.Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, это позволит исключить риски аварийных отключений тепла зимой. В этом году капитальный ремонт тепловых сетей также проходит на улицах Акмолинская и Бограда.