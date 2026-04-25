Экономика и бизнес 25.04.2026 в 12:16

Снизятся ли в Бурятии проценты по вкладам

Банк России опустил ключевую ставку на апрельском заседании с 15 до 14,5%
Текст: Иван Иванов
Это третье подряд снижение в 2026 году, которое не стало неожиданным как для аналитиков, так и для банков, многие из которых заранее корректировали условия по своим продуктам. Как сообщает Центробанк, основных ожиданий касается снижения ставок по вкладам с 

Основная волна снижений ставок по вкладам в топ-20 банков по объему привлеченных средств населения прошла в период двух недель после заседания, состоявшегося 20 марта, тогда как в последующие две недели темпы снижений кратно замедлились. По данным «Российской газеты» ставки по депозитам до года снизились на 0,3-0,5 процентного пункта, упали они также по двухлетним вкладам. По остальным же срокам доходность, наоборот, незначительно выросла.

Средние ставки по депозитам сроком до года сейчас в отечественных банках составляют от 12,3% до 13,7% годовых. После апрельского решения они, по мнению экспертов, продолжат движение вниз и за несколько недель могут опуститься еще в пределах 0,5%. Причем опережающее снижение ожидается по более коротким срокам.

Все новости

За чистый город в ответе каждый
25.04.2026 в 13:00
Отделение ДОСААФ в Бурятии 14 лет арендовало машины у жены своего председателя
25.04.2026 в 12:59
Житель Бурятии безуспешно пытался через суд оспорить кредит на миллион рублей
25.04.2026 в 12:53
Экс-полицейскому из Улан-Удэ не пересчитали срок в СИЗО по «льготной» схеме
25.04.2026 в 12:45
Лицею №27 в Улан-Удэ дали ещё полгода на установку датчиков разбития окон
25.04.2026 в 12:39
В Тарбагатайском районе мужчина получил 9 лет строгого режима за убийство пасынка
25.04.2026 в 12:35
Суд обязал мэрию Улан-Удэ отремонтировать разбитую дорогу на Балдынова до конца 2026 года
25.04.2026 в 12:30
В Улан-Удэ заменят почти километр теплосетей на улице Трактовая
25.04.2026 в 12:26
Спасатель из Читы погиб в Бурятии
25.04.2026 в 12:22
Снизятся ли в Бурятии проценты по вкладам
25.04.2026 в 12:16
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 апреля

Читайте также
В 2026 году поступление налогов от малого бизнеса рухнуло на 22%
Это стало прямым результатом повышения НДС
24.04.2026 в 17:08
«Ростелеком» сообщил о запуске первого профессионального российского графического редактора «Спектр»
24.04.2026 в 16:53
Россия не будет повышать Монголии цены на бензин
Экспортные цены для соседней страны будут стабильными, несмотря на растущую стоимость нефти на мировом рынке
24.04.2026 в 14:15
На ГОК в Еравнинском районе введен в эксплуатацию очередной энергобъект
23.04.2026 в 11:51
