Снизятся ли в Бурятии проценты по вкладам

Это третье подряд снижение в 2026 году, которое не стало неожиданным как для аналитиков, так и для банков, многие из которых заранее корректировали условия по своим продуктам. Как сообщает Центробанк, основных ожиданий касается снижения ставок по вкладам сОсновная волна снижений ставок по вкладам в топ-20 банков по объему привлеченных средств населения прошла в период двух недель после заседания, состоявшегося 20 марта, тогда как в последующие две недели темпы снижений кратно замедлились. По данным «Российской газеты» ставки по депозитам до года снизились на 0,3-0,5 процентного пункта, упали они также по двухлетним вкладам. По остальным же срокам доходность, наоборот, незначительно выросла.Средние ставки по депозитам сроком до года сейчас в отечественных банках составляют от 12,3% до 13,7% годовых. После апрельского решения они, по мнению экспертов, продолжат движение вниз и за несколько недель могут опуститься еще в пределах 0,5%. Причем опережающее снижение ожидается по более коротким срокам.