Происшествия 25.04.2026 в 12:22

Спасатель из Читы погиб в Бурятии

До похода на гору Мунку-Сардык он спас множество людей
Текст: Иван Иванов
Руслан Бабицкий, сотрудник поисково-спасательной службы Забайкалья, водолаз и альпинист, погиб в возрасте 45 лет на горе Мунку-Сардык в Бурятии 24 апреля. Его накрыло лавиной во время восхождения. Об этом сообщает портал «Чита.ру».

Трагедия произошла на перевале 26-го партийного съезда. Лавина сошла на группу из семи человек, поднимавшихся к пику Конституции. Трое туристов смогли выбраться самостоятельно, получив травмы, и вызвали помощь. Четверых накрыло снегом.

По информации МЧС, спасатели обнаружили тело 42-летней женщины. Канал Babr Mash сообщает о найденном теле еще одного туриста. Поиски тел двоих погибших, включая Руслана Бабицкого, продолжаются.

Все погибшие входили в состав организованной группы, с которой работал иркутский туроператор «Горизонт». Адвокат туроператора Дмитрий Печкин заверил, что у туристов было всё необходимое снаряжение и они прошли инструктаж. Горный район не был закрыт для восхождений. По его словам, туроператор готов сотрудничать с правоохранительными органами для установления обстоятельств происшествия.

Однако, следствие утверждает, что группа не была должным образом зарегистрирована, что представитель туроператора опровергает.

Это уже вторая трагедия на горе Мунку-Сардык за неделю. Несколькими днями ранее при восхождении погибли трое туристов из Красноярска. Изначально предполагалось, что причиной смерти стало переохлаждение, но сейчас рассматриваются версии о камнепаде или падении с высоты. По этому факту возбуждено уголовное дело, организаторы тура задержаны.

Руслан Бабицкий был известен своими героическими поступками. В марте 2023 года он участвовал в спасении людей из разрушенного взрывом газа дома в Антипихе, где он, среди прочих, спас семилетнего мальчика. Также он участвовал в поимке барсука, забравшегося в сарай к местным жителям. В 2023 году Руслан Бабицкий стал героем «Народной премии Чита.Ру».

Фото: «Номер один»

